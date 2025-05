La Conferencia Episcopal anima a la participación electoral y evita hablar de violencia de género El portavoz de los obispos arguye que la orientación sexual no implica «ninguna prevalencia ética»

A. P. Madrid Miércoles, 28 de junio 2023, 17:14 | Actualizado 17:20h.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, alentó este miércoles a la ciudadanía a votar el 23 de julio en defensa de la vida y evitó hablar de violencia de género. El obispo subrayó que, aunque en menor proporción, también hay hombres agredidos o asesinados por sus mujeres.

Tras la celebración de la de la Comisión Permanente del episcopado, García Magán invocó el término de «violencia intrafamiliar», la expresión que prefiere usar la extrema derecha para orillar la ideología de género. García Magán condenó toda violencia, sea del carácter que sea, y señaló que no tiene ningún problema en emplear otras denominaciones. El portavoz de la jerarquía católica defendió la conveniencia de no incurrir en «nominalismos o batallas de conceptos» y remachó «la condena total y absoluta de la violencia que se ejerce contra cualquier mujer sea dentro de su casa o fuera de su casa».

Con motivo de la celebración de la semana del Orgullo, el obispo auxiliar de Toledo esgrimió el Catecismo y aseguró que «el que una persona tenga una tendencia heterosexual u homosexual no implica ninguna prevalencia de categoría ética o moral». «La Iglesia ha condenado y condenamos toda violencia y discriminación de las personas por su orientación sexual, porque por encima está la dignidad inviolable de esas personas», sentenció.

A menos de un mes de la celebración de elecciones generales, García Magán recordó el documento pastoral sobre la persona, la familia y la sociedad y llamó a acudir a las urnas para construir una sociedad democrática, en la que el bien común no sea patrimonio exclusivo de los políticos. Abogó por no dejarse llevar solo por eslóganes políticos y expresó su deseo de que se escuche al electorado. «Ojalá se escuche a la ciudadanía, y a la hora de los acuerdos y pactos poselectorales, no solo se tengan en cuenta los intereses de los partidos, sino de la sociedad».

Interrogado sobre la discrepancia de cifras en varias investigaciones sobre los abusos sexuales en la Iglesia en España, Magán argumentó que la Conferencia Episcopal estaba haciendo un trabajo «sincero, verdadero y de transparencia» en ese campo.

