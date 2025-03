Una conductora de autobús de Barcelona echa a un viajero por acosarla

Javier Varela Madrid Martes, 25 de abril 2023, 09:44 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

Una conductora de autobús de Barcelona expulsó a un pasajero que la estaba molestando y acosando con comentarios sexistas. La situación se produjo a las cuatro y media de la madrugada del sábado en una de las líneas de bus nocturno de la capital catalana, aunque se ha conocido gracias a un vídeo en TikTok de otra pasajera. En el vídeo se puede ver cómo la conductora se levanta de su sitio e intenta levantar a la fuerza del asiento al viajero que va sentado justo detrás de ella.

«Estoy hasta la mismísima polla, bájate. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas», asegura gritando la conductora. Además, la conductora le recuerda al pasajero que está haciéndole perder el tiempo a ella y al resto de viajeros. «No me hace falta llamar a la Policía y perder aquí 20 minutos, yo y ellos», aseguraba, en referencia al resto de viajeros. «Te bajas de una puta vez», insiste la profesional

Tras pedirle en reiteradas ocasiones que se baje del vehículo e incluso decirle que la próxima vez «se despeje» antes de subir al autobús, en referencia a su posible estado, otra viajera interviene en la conversación y también le pide al hombre que se baje del autobús: «Bájate del bus, te lo dijo diez veces. Baja el escalón y te sales fuera, es un segundito».

La conversación continúa ante la negativa del pasajero de abandonar el autobús y se oye decir a la conductora, una mujer también joven con el pelo de color claro, que «y luego si quieres a llorar y llamar guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y le llamas guapa a él»». Mientras esto sucede, el pasajero trata de replicar de manera balbuceante, aunque finalmente desiste y abandona el vehículo tambaleándose ligeramente y sin hacer más comentarios.

A parecer, y según los testimonios de los pasajeros del autobús, aunque no hay un vídeo que lo demuestre «la conductora no lo echó de primeras, aguantó muchísimo. Aguantó varios minutos mientras el joven le decía: 'qué guapa eres, eres la tía más guapa que he visto en mi vida'». Son palabras del autor del vídeo, quien explica que la trabajadora «le dio la oportunidad de que se fuera atrás del todo y que se callara, y que si no lo echaría».

Amenazas al autor del vídeo

El autor de las imágenes, tras la repercusión que han tenido las imágenes, ha decidido publicar un segundo vídeo en TikTok para explicar el contexto en el que se produjo la situación. «La conductora no echa al tío de primeras, sino que tiene mucho aguante», señala el usuario, que explica que el pasajero iba «muy borracho» y estuvo de pie «mucho rato» al lado de la conductora, mientras le decía cosas como «eres la tía más guapa que he visto en mi vida».

Además, ha desvelado que el hombre que protagoniza las imágenes se ha puesto en contacto con él para pedirle que borre el vídeo. El usuario afirma que se ha puesto en manos de abogados para que especifiquen hasta qué punto puede publicar las imágenes -que, en su publicación original no pixelaba las caras de los implicados.