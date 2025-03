Condenan a 44 años al asesino de su mujer y su hija en Vizcaya

La Sección Segunda de la Audiencia vizcaína ha condenado a Faustino Méndez a 44 años de prisión por asesinar a su mujer, Miren Uranga, y ... a su hija Paola en el chalé familiar de Abanto el 10 de marzo de 2020. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el hombre llegó a la casa a las tres de la tarde y al ver a su mujer dormida en el sofá se dirigió a la cocina y cogió una maza de demolición que tenía preparada y un cuchillo y la golpeó en la cabeza para después degollarla. Posteriormente, subió a la habitación donde estaba su hija, la ató y la mató de la misma forma.

El fallo le impone 22 años de cárcel por cada uno de los asesinatos con alevosía y con las agravantes de parentesco y violencia de género. No se le aplica ningún atenuante, como así lo decidió el jurado que le declaró culpable por unanimidad a finales de septiembre. Se trata de una de las condenas más elevadas dictadas por la Audiencia vizcaína. A Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso shaolín, le impusieron 38 años por los asesinatos de dos mujeres, a una de las cuales descuartizó.

La resolución le obliga a indemnizar con 170.000 euros a la madre y abuela de las víctimas y con 40.000 euros a cada uno de los tres hermanos y tíos por los daños morales sufridos por la pérdida. La Fiscalía y las acusaciones particular y popular reclamaban 48 y 50 años de prisión respectivamente y la defensa, la mínima posible, al pedir que se le aplicaran los atenuantes de confesión, alcoholismo y trastorno mental. No admitieron ninguno de los tres. Para los nueve miembros del tribunal popular el acusado no sufría enfermedad mental alguna cuando golpeó con una maza y degolló tanto a Miren Uranga, de 46 años, como a Paola, de 24 años, que estaban dormidas echando la siesta después de comer. A su hija la ató las muñecas y los tobillos e intentó seccionarle la cabeza después de muerta.

Cuatro horas para suicidarse

Tampoco admitieron la atenuante de confesión cuando reunió a sus hermanas y a su socio y les comunicó que había matado a ambas mujeres. «Les pidió cuatro horas para poder suicidarse, lo que implícitamente suponía que no le denunciasen» a la Policía, creen. Ni que sufriera adicción al alcohol, ya que «no hay ninguna testifical ni prueba que demuestre que estaba borracho».

«El método empleado para darles muerte» dejó a las víctimas «sin posibilidad de defensa» y «no les evitó el sufrimiento», como Faustino alegó en la declaración al comienzo del juicio en la que se reconoció «culpable». «Las maté para que no sufrieran», soltó. Explicó que llevaba semanas pensando en quitarse la vida por los supuestos problemas económicos que acechaban a la empresa familiar, que luego no resultaron tan graves, pero «no quería dejarlas así. Las quería tanto que no las veía preparadas». Después de los golpes reiterados con la maza en la cabeza, que hubieran resultado mortales de necesidad, se aseguró de su muerte pasándoles un cuchillo varias veces por el cuello «por miedo a dejarlas paralíticas o subnormales», fueron sus palabras exactas.

Las víctimas vivían en un clima de violencia. Faustino asestó un puñetazo en la pared en una comida familiar, enfadado porque Miren había puesto carne o que «la forzó a dejar el trabajo de profesora» –era licenciada en Bioquímica– y a «llevar una vida tranquila en casa porque era su naturaleza», según justificó. Durante el juicio, la familia de Miren mostró a un Faustino «autoritario» y misógino, que hacía continuos comentarios despectivos hacia las mujeres y otros colectivos. Paola había acabado la carrera de Derecho en contra de la opinión de su padre, que creía que era una profesión «para leopardos», según dijo a la psicóloga de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI).