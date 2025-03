El acosador de Paula Bonet, condenado a no acercarse a ella en diez años Víctor G. hostigó a la artista en su taller y en las redes durante tres años, pero el juez reconoce como eximente que sufre un trastorno mental

Álvaro Soto Madrid Lunes, 25 de julio 2022, 13:17 | Actualizado 19:15h.

Fin al calvario de Paula Bonet. El acosador de la artista gráfica ha sido condenado a internamiento psiquiátrico y a no acercarse ni tener comunicación con ella durante diez años. Un juez de Barcelona considera que Víctor G., de 27 años, acosó y amenazó a Bonet, aunque la sentencia tiene en cuenta, como eximente, que el acusado padece un trastorno mental. Por eso, deberá cumplir una pena de tres años y dos meses en un centro de salud mental, además de someterse durante un año como máximo a un tratamiento médico acorde con su enfermedad y pagar una indemnización de 3.940 euros en concepto de daños morales y por la asistencia psicológica que recibió la artista.

Carla Vall, abogada de la pintora y escritora, explicó que la condena se ha producido por tres delitos: acoso por hostigamiento durante tres años, en los que el acusado acudía al taller de la autora y a sus actos públicos, además de perseguirla por las redes sociales; por amenazas de violación, descuartizamiento y muerte y por el quebrantamiento continuado de las medidas cautelares.

«Hoy veo la luz. Agradezco a mi familia, pareja, amigas, editorial, agencia, mossos y abogada el cariño y trabajo de estos tres años», escribió este lunes Bonet en sus redes. «No voy a cesar en la lucha para que este sea un mundo más justo para nosotras, a través de mi trabajo o a través de la justicia: las violencias no pueden quedar en las tinieblas», dijo la artista. «Toda acción tiene consecuencias. Seguiremos luchando por los derechos de las mujeres, que son derechos humanos», aseguró, por su parte, la abogada.

La sentencia considera probado que Víctor G. acosó a la artista en su taller y en las redes sociales, incluso cuando un juez le obligó a que dejara de seguirla, lo que hizo que Bonet aumentara sus medidas de seguridad. De hecho, hasta dos semanas antes del juicio, el acusado estaba en prisión provisional por quebrantar la orden de alejamiento establecida por los tribunales y cuando fue excarcelado, la artista decidió recluirse en su casa y abandonar la promoción de su nuevo libro, 'Los diarios de la anguila'.

«A pocos días de la celebración del juicio ha salido en libertad el hombre que me ha estado acosando, motivo por el cual, para preservar mi seguridad, he de limitar mi presencia pública tal y como se me ha aconsejado», escribió el 16 de junio en Instagram la artista, que suspendió la presentación de su obra.

En el juicio, los abogados de Víctor G. basaron su defensa en que el condenado padecía un trastorno mental que le llevaba a pensar que la artista estaba enamorada de él. «Estaba interesado en la literatura femenina. Después de la primera charla a la que fui vi que se fijaba en mí y empecé a elucubrar que me tiraba anzuelos», dijo el acusado durante el proceso. La abogada de Bonet, sin embargo, subrayó durante todo el proceso que Víctor G. no sufría ningún trastorno. La Fiscalía pidió tres años de cárcel para él, una reclamación que la acusación elevó a cuatro.