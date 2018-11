Condenados por amenazar con usar un rifle contra un concejal de IU en un municipio de Albacete El suceso ocurrió cuando el edil iba a hablar sobre un monolito que contenía simbología franquista que vulneraba la Ley de Memoria Histórica EFE Jueves, 15 noviembre 2018, 22:59

Un juzgado de Villarrobledo (Albacete) ha condenado a pagar una multa de 150 euros a dos vecinos del municipio que amenazaron veladamente a un concejal de IU-Ganemos con la posibilidad de usar un rifle contra él, cuando iba a hablar sobre un monumento que vulneraba la Ley de Memoria Histórica.

Tras la celebración de un juicio el pasado 2 de octubre, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarrobledo ha condenado a cada uno de los procesados a pagar una multa de 5 euros al día durante un mes, con una responsabilidad personal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas.

El concejal amenazado, Manuel Clemente, ha mostrado en declaraciones a Efe su satisfacción por esta sentencia judicial, que le ha sido comunicada hoy, «por cuanto prueba que las amenazas existieron».

Los hechos ocurrieron cuando Clemente iba a hacer unas declaraciones a un programa de una emisora nacional de televisión, en relación a la polémica generada en Villarrobledo por la petición de IU-Ganemos de que se retirara un monolito que contenía simbología franquista que está situado en el parque Joaquín Acacio.

Cuando Clemente iba a hacer las declaraciones al programa televisivo, los dos condenados comentaron que tenían un rifle en casa y que uno de ellos veía al concejal desde su ventana.

Clemente ha subrayado que el juzgado «nos da la razón, porque ellos luego defendían que aunque sí dijeron eso, no me lo decían a mí», pero la sentencia determina «que quedan probadas las amenazas, que me estaban amenazando».

Por otra parte, el concejal de IU-Ganemos ha lamentado que el monolito que vulneraba la Ley de Memoria Histórica, sigue en el mismo lugar en el que estaba, porque el equipo de gobierno municipal del PSOE «tomó la decisión de retirar los símbolos y no derribarlo».

La propuesta de retirar la simbología y mantener el monolito fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo con los votos a favor de los concejales de PSOE, PP, del edil de Si se Puede Villarrobledo y de un concejal no adscrito, mientras que Clemente votó en contra.