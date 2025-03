Condenado el exdirector de Catalunya Ràdio por agresión sexual

Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio entre otros medios, ha sido condenado a un año de cárcel por un juzgado de Barcelona como autor responsable ... de un delito de agresión sexual a una trabajadora del diario que dirigía. La víctima tenía entonces 23 años y apenas llevaba tres meses trabajando. La Fiscalía reclamaba dos años de cárcel y la acusación particular, una pena de cuatro años.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022, en la cena de Navidad del diario Principal (del grupo 8TV), que dirigía entonces Gordillo. Tras la cena, los empleados continuaron la celebración en una discoteca de Barcelona. Fue allí, en la barra, donde se cometió la agresión sexual. El condenado, según la sentencia, «se acercó de forma furtiva» a la víctima mientras pedían unas consumiciones, «le agarró de las nalgas y desplazó la mano buscando su vagina, sin poder alcanzarla de forma directa por impedírselo la ropa que ella portaba». Al minuto, se volvió a acercar a ella por la espalda y «con la mano izquierda llegó hasta su vagina, y le colocó los dedos entre las medias y el short, con intención de masturbarla».

Ella, según relató en el juicio, no sabía qué hacer y pensaba «no puede ser, no puede ser». Al rato, al encontrarse con otros compañeros del trabajo asumió lo que había pasado, «con un evidente estado de nerviosismo, ansiedad y desconcierto», les contó «que le había tocado» sin su consentimiento. La chica dijo que no hubo flirteo y que solo habló con él en el taxi que les llevó del restaurante a la discoteca. El agresor, en cambio, alegó que los tocamientos fueron consentidos y que la chica le buscaba.

Tras la agresión, la víctima ha padecido trastorno por estrés postraumático, presenta angustia, desbordamiento emocional, tristeza aguda, pensamientos intrusivos y circulares, dificultades para dormir, alteraciones del hambre, e irritabilidad, con sentimientos de culpa y vergüenza, y ha sido tratada por una psicóloga.

Además de un año de cárcel, la sentencia ha condenado a Gordillo a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, dos años de libertad vigilada y la prohibición de aproximación a la perjudicada, a su domicilio o lugar de trabajo.

El día del juicio, la víctima admitió que fue duro denunciar pero afirmó que esperaba que la «vergüenza cambiara de bando». Gordillo tiene pendiente otro juicio por presunta agresión sexual a otra trabajadora aquella misma noche.