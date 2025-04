La otra condena de Nicole y Rafa, dos presos 'libres' por el trabajo

«Me llamo Nicole, soy gitana, tengo 49 años y mi vida ha sido muy complicada. Ahora veo la oportunidad de mejorarla». Nicole, una gallega ... de Lugo, descendió a los infiernos cuando se casó y conoció al diablo, pero ha dejado atrás las amarguras de su biografía para tomar las riendas de su vida. Nicole cumple condena por robo y narcotráfico. No ha terminado de saldar su deuda, aunque le queda poco, pero sabe lo que quiere, y lo más importante, lo que no quiere. No quiere volver al dinero fácil del tráfico de drogas, ni a una relación de sumisión con el padre de sus hijos. Y quiere aprenderlo todo para demostrar que puede valerse por sí misma, y que su vida puede ser muy distinta al calvario de convivir con un hombre violento y autoritario y siempre colocado hasta las cejas. Porque a veces la peor de las condenas se sufre en libertad.

«Tuve una vida difícil con mi marido, que era toxicómano... pero no quiero hablar más de eso. Lo sufrí y punto. Cumplo una condena por robar y traficar. Yo hacía de padre y de madre y tenía que dar de comer a mis hijos. En 2016 ingresé en la cárcel. Y ahí abrí los ojos. Me di cuenta de que no podía seguir con él, de que necesitaba aprender para buscar un trabajo y tirar 'palante' por mí misma».

Nicole pasó varios años en el centro penitenciario de Teixeiro (La Coruña). Rompió su matrimonio e inició una nueva relación, una «indecencia» que le costó el repudio de quienes más quería, sus hijos. «Los gitanos tenemos valores diferentes y hay mucho machismo. Mis hijos no lo entendieron y me dejaron de hablar».

En cárceles españolas 56.000 Total de presos El número de internos en los centros penitenciarios de la administración general del Estado suman 56.000 en la actualidad. Desde que en 2011 comenzó el programa Reincopora, 21.000 reclusos han participado en itinerarios de inserción social y laboral, y en estos doce años de actividad 8.526 han conseguido un empleo.

Se refugió en el trabajo dentro de la cárcel. Empezó en la lavandería, donde era la única interna gitana, «pero nunca sufrí racismo». Sí bastante incomprensión «porque yo nunca había trabajado en nada, bueno sí, criando a mis hijos, pero no sabía hacer lo que me pedían. Es verdad que no lo hacía nada bien, pero recibí mucho apoyo de las funcionarias. Una chica tuvo paciencia conmigo. Estuve dos semanas aprendiendo con ella y al final acabé de encargada de la lavandería», recuerda con satisfacción.

Ese primer paso de sentirse reconocida con nuevas responsabilidades fue un chute de autoestima. «Después me cambiaron a la cocina. Allí trabajaba desde las siete de la mañana a las ocho de la tarde. Eran muchas horas, pero podía con todo». Y entonces empezó a recoger los frutos de su empeño por reconducir su vida.

Nicole dejó la cárcel de Teixeiro hace ocho meses y pasó a un Centro de Inserción Social (CIS), donde hoy disfruta de un régimen de semilibertad que le permite trabajar unas horas fuera y regresar a dormir por la noche. Lo hace a través del programa Reincorpora, una iniciativa de la Fundación 'la Caixa', en colaboración con Instituciones Penitenciarias y dirigida a presos, a los que se les brinda formación para facilitarles la entrada en el mercado laboral.

El objetivo es que no se encuentren con una mano delante y otra detrás una vez salden su condena. Bajo la tutela de las técnicas del Reincorpora, Nicole ha encontrado trabajo en un comedor escolar, y no puede estar más feliz. «Me siento muy orgullosa», dice.

Uno de los momentos más emocionantes lo vivió la mañana en que fue al banco a abrirse una cuenta corriente (un papeleo para el que también le ayudaron desde el Reincorpora) para ingresar su primera nómina, 385 euros. «No sabes la ilusión que me hizo cobrar mi propio dinero. No es mucho, pero lo gané con mi esfuerzo». Con el exiguo sueldo compró unos regalos para sus hijos, con los que está tratando de retomar la relación, aunque a ellos, que ya son mayores de edad, aún les cuesta aceptar que su madre, de nuevo soltera, vaya, nunca mejor dicho, por libre.

«Estoy muy agradecida»

Nicole está feliz con su empleo atendiendo a niños de Infantil y Primaria. «Les doy de comer y también limpio el comedor, de momento son solo tres horas al día. No es un gran jornal, pero en el CIS tengo agua caliente y un techo». «Estoy muy agradecida a las trabajadoras, me han enseñado a utilizar el ordenador, a inscribirme por correo electrónico para empadronarme, a elegir el médico del centro de salud... me han ayudado mucho», relata.

Rebeca, actual subdirectora del CIS de La Coruña y anteriormente psicóloga en la cárcel de Teixeiro, conoce bien a Nicole. La trató en prisión, y sigue de cerca sus progresos desde el centro de inserción social. «Nicole acude a su trabajo de lunes a viernes. Son pocas horas, pero seguimos formándola para que se las amplíen o consiga otro empleo que le permita vivir de su sueldo cuando acabe de cumplir la condena. Aquí le damos herramientas para ese día».

–¿Y a ti Nicole, te preocupa ese día... el día después?

–No. Creo que encontraré un trabajo y podré depender de mí misma. Me esfuerzo cada día para tener ese futuro.

Con las cicatrices del pasado casi curadas, a Nicole le gustaría ser la protagonista de su vida, sin nadie que cercene sus ilusiones, sus ambiciones. «Aunque mis hijos no lo entiendan, tengo que seguir adelante sin perder mi cultura gitana. Si pudiera volver atrás nunca habría traficado. La droga es terrible, destruye matrimonios como el mío. Yo nunca consumí, Dios no lo quiera, pero mi marido sí, y eso acabó con todo».

«Nicole ha evolucionado muchísimo desde que la conozco, hace ya unos años. Es otra persona, sobre todo de mentalidad. Ha pasado de ser una mujer 'oprimida' por un marido toxicómano y con unas creencias distorsionadas sobre sí misma, a estar empoderada totalmente», ilustra la subdirectora del CIS.

«Nicole ha evolucionado muchísimo. Es otra persona, sobre todo de mentalidad», apunta Rebeca, la subdirectora de su centro de reinserción en La Coruña

Rosaura, otra técnica del Reincorpora que ha ayudado a Nicole a recomponer los pedacitos de su vida, cree que el programa ha sido su trampolín, su punto de inflexión. «Ahora está en contacto con una vida normalizada. Ha visto que sabe hacer un trabajo y que lo hace muy bien, y estamos ya en el siguiente paso, que es estabilizar ese empleo y conseguir 40 horas en este mismo sector o en otro, de manera que acabe siendo independiente. También estamos con el tema del piso para que pueda dormir fuera del CIS. Hay que ir puliendo cosas, porque para una persona que nunca tuvo la responsabilidad de un trabajo no es fácil y tiene que adquirir hábitos, rutinas...», resume Rosaura. La monitora es consciente de la dificultad añadida de bregar con una mujer de cultura calé, con unos roles morales y familiares muy marcados, que han condicionado su relación de pareja y con sus hijos.

«He cambiado de vida, pero no de cultura. Soy gitana y siempre lo seré», subraya Nicole, que se define como una persona renacida y «muy feliz», que disfruta de cosas sencillas como un paseo por el campo, una película en el cine y «trabajar para poder pagar la entrada».

Por eso manda un mensaje de esperanza a esos hombres y mujeres que caen en la delincuencia, entran en prisión con una sentencia de 6 u 8 años de cárcel, y se ven en un pozo sin salida. «Yo superé mil batallas, y las que vengan no me atormentan porque las puedo ganar, pero necesitas ese apoyo que yo he tenido», zanja.

Rafa, reenganchado al trabajo

Rafa está un pasito por delante de Nicole. Condenado a cuatro años de cárcel por un delito contra la seguridad vial, este portugués de Aveiro, al sur de Oporto, de 37 años apura el último tercio de su pena con una pulsera telemática, bajo la supervisión del CIS de Ciudad Real y sin tener que pernoctar en el centro.

Tras dos años y medio encarcelado, lleva tres meses en el CIS, donde ha podido reengancharse al mercado laboral gracias al Reincorpora.

Trabaja de camarero en un restaurante. La hostelería es su fuerte, también la instalación de placas solares, campo en el que tiene experiencia, pero cuando la palabra 'condenado' emborrona cualquier currículum, hay que aferrarse a lo que salga para volver «como sea» al curro. Y sin ayuda no es fácil. A Rafa le hicieron una evaluación a través del Reincorpora y, tras contactar con diferentes empresas, surgió una oferta en la hostelería, que aceptó sin pestañear.

«Cuando vimos lo bien que iba Rafa ampliamos el horario laboral y pasamos al control telemático», dice María, del programa Reincopora

El empleo le ha ayudado a reenfocar su vida. Por media jornada cobra 600 euros al mes y comparte piso de alquiler. Con lo que gana le da para vivir (está soltero), aunque le gustaría ampliar las horas de trabajo y mejorar su sueldo. «Al principio empezó los fines de semana, pero cuando vimos lo bien que iba, pasamos a una jornada diaria y al control telemático. Su jefe está encantado con él», dice María, técnica del Reincorpora. «Y yo estoy feliz», añade Rafa, muy motivado para seguir formándose «y tener más herramientas» para buscar un empleo mejor en cuanto suelte amarras.