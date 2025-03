El ilustrador y humorista gráfico José Manuel Puebla (Cartagena, 1970), próximo invitado del Aula de Cultura de 'La Verdad' (miércoles 24 de mayo, a las ... 19.30 horas, en el salón de actos de la Fundación Cajamurcia, en Murcia), acaba de reunir sus mejores chistes gráficos publicados en los últimos cinco años en 'ABC' y 'La Verdad' en 'La ventana indiscreta' (Reino de Cordelia, 2023), con prólogo de José Luis Garci. Su quinto libro, según el cineasta, «arrastra una nostalgia cósmica, que es algo que siempre han atesorado los humoristas de 'ABC', recordad a Mingote y, antes, a Xaudaró y su perrito de la Factoría Disney». Puebla publica semanalmente trece viñetas –solo descansa los sábados–, pero esta recopilación, de bellísima factura, contiene «las historias que a mí más me llenan, las que tienen más vocación de perdurabilidad». La selección resultó estresante: «Me dejé llevar por el consejo de Pilar Lorente, mi mujer, compañera y diseñadora gráfica del estudio, incluso a veces coguionista».

–¿Qué quería ofrecer a los lectores con esta selección de viñetas?

–No es un recopilatorio sin más. Una vez que Garci me dijo que escribiría el prólogo, pensé que era la ocasión de darle un toque cinéfilo al libro. Para mí ha sido un recurso a veces muy importante para compartir imaginario colectivo y para llegar a él a través de películas, de escenas famosas conocidas. En una viñeta el contexto lo es todo, y cuanto antes llegues y conectes con el lector, mejor para el mensaje.

–¿Hasta qué punto se siente identificado con el fotógrafo de Hitchcok, que en la ficción interpreta el icónico James Stewart?

–Cuando yo le comento al editor, a Jesús Egido, que tiene unas ideas geniales, que quiero que se titule 'La ventana indiscreta', me animó a dividir las viñetas en apartados, y les dimos nombres de las películas de Hitchcok, y en el menú tenemos para los temas de sociedad, 'Frenesí'; para los de economía, 'La soga'; para explicar lo que nos sucedió en la pandemia, 'Psicosis'... y así incluyo 'Matrimonio original', 'Vértigo', 'El hombre que sabía demasiado' y 'Con la muerte en los talones'. Completamos esta edición de empaque con unos dibujos inéditos para cada apartado que le hacen guiños al cine de Hitchcok.

–Muchos compararon los tiempos de pandemia con una distopía. ¿Cómo recuerda aquellos años cuyas secuelas no cesan?

–Siempre me planteé mi trabajo con responsabilidad. Sé que la esquinita del periódico que ocupa mi viñeta es una atalaya desde la que veo la realidad. A mí me impresionó, por ejemplo, que la llegada del periódico se viviera con auténtica alegría en las residencias de ancianos. Me pregunté qué podía aportar. La crisis de las administraciones no la olvidaba, pero me centré en hacer homenajes y agradecimientos a gente que estaba ahí fuera, a los sanitarios, a los que seguían trabajando para que todos los demás pudiéramos seguir encerrados. Para algunos no fue nada positivo el confinamiento, por eso se ve en una viñeta a una abogada ofreciendo sus servicios desde el balcón. Pero, no obstante, me puse en un tono más optimista del que tengo normalmente. Yo soy un optimista más escondido, pero en ese momento creo que tenía que sacar ese lado y ofrecer una sonrisa y un consuelo.

–En sus viñetas suele ajustar cuentas con el ejercicio irresponsable de la política, y hay una apelación a la ciudadanía. Lo que dicen sus personajes anónimos nos interpela a todos.

–Los gobernantes cumplen una función muy importante, pero nosotros, como ciudadanos, no podemos tener comportamientos cínicos y reprocharle cosas a los políticos cuando en el día a día, en menor escala, hacen lo mismo que les critican a ellos. Hay que poner la mirada crítica sobre la sociedad, y yo no me creo más que nadie, sino que hago autoexamen y siempre pienso que hay margen para mejorar. ¡Cómo es el comportamiento humano que estamos condenados a repetir errores! Y me gusta poner la lupa sobre el ciudadano y ver qué se puede aportar desde el punto de vista del humor. Todos formamos parte de la vida en sociedad.

–En una de las últimas viñetas del libro vemos a Putin empuñando la espada, y dice: 'Alístate. La madre patria te necesita'. Hay muchas otras guerras y batallas que siguen abiertas: la educación, la memoria histórica...

–La viñeta sobre el desembarco de Normandía pone en contraste la lucha contra el fascismo, y cómo eso va cambiando según el relato que se quiera establecer. Lo que yo intento es mostrar los grises, romper los relatos interesados, porque el fascismo, en general, es imponer tu ley con violencia, y eso no es de izquierda ni de derecha, si no estás atento puede volver de cualquier sitio. Hay que estar pendiente de todos los fascismos y criticarlos todos, y desactivarlos.

–El humor también es puesto hoy en entredicho, como la verdad de los hechos en el periodismo. ¿En estos años ha percibido mayor sensibilidad de los lectores para encajar un chiste gráfico?

–A mí me preocupa cómo se ha ido estableciendo en la sociedad un pensamiento binario: o todo negro o todo blanco. Entonces, pienso que tengo la responsabilidad de invitar a reflexionar, porque hay matices, hay grises, y no como los que hacían correr a nuestros abuelos. Desde movimientos políticos lo que se busca no es un ciudadano crítico, por mucho que se apele a la libertad de expresión. No se está viendo eso. Lo que interesa es el fan, alguien que no te critique, y que esté a muerte contra los del otro lado porque tiene que haber dos lados... pero eso es subvertir las normas que hasta ahora nos estábamos dando para vivir en una democracia real. Veo una agitación interesada en que no se reflexione y que vayamos cuando tocan a rebato, pero por supuesto eso no es nada enriquecedor.

–¿Y cómo le influye eso a usted?

–La libertad de expresión está señalada a diario, yo siempre he escuchado con fascinación cómo sorteaban la censura los grandes dibujantes como Mingote, Chumy Chúmez.... los de la gran tradición viñetista en España. Ellos se enfrentaban a unos señores vestidos de negro y tal. Pero es que hoy hay una sociedad que no ha entendido bien en qué consiste la tolerancia. Y la tolerancia no es siempre reírse del que tienes enfrente, sino que la riqueza que trae la tolerancia es poder criticar y argumentar lo que dicen unos y otros. Pero esto ha derivado en que no me gusta esto, quiero cancelarlo... y estamos en ese punto. Lo que yo planteo desde la soledad de mi estudio es decir: 'Señores, no nos dejemos llevar'. Uno de los últimos libros que he leído y más me ha impactado es 'Psicología de las masas' de Gustave Le Bon, publicado en 1895, y ves cómo se hace que desde el más instruido al menos vayan detrás de una bandera al alimón, desde el punto de vista de un psicólogo. Pero yo estoy convencido de que muchos han utilizado este libro no como información sino para conseguir otros fines.

–Sus series de divulgación histórica traen al presente episodios y personajes de otras épocas, ya sea Cervantes o Goya. Está muy pendiente de la historia, y quizás ha conseguido que el lector se pare en ese espacio que ocupa la viñeta y que no molesta, en apariencia, porque siempre hay algo que aprender.

–Muchas veces pienso en un lector que está al otro lado y que no sé si verdaderamente existe. Aunque yo hago un esfuerzo justamente por mezclar toda esa riqueza que tenemos, y por divulgarla. He intentado combatir en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos la 'leyenda negra' sobre España, que no son más que bulos que salieron desde «la pérfida Albión» [expresión peyorativa utilizada para referirse a Inglaterra (o al Reino Unido)] e incluso desde los Países Bajos. Hablaban mal de los españoles, se inventaron que éramos malos malísimos, porque les interesaba y tenían un enemigo en común, pues en aquella época éramos los dominadores del llamado Nuevo Mundo. Por supuesto estábamos en una época de violencia, y esa violencia la gestionaron con leyes y derechos. Los británicos hicieron barrabasadas en Norteamérica y la India, y los españoles quedamos como catetos cuando iban por ahí fundando universidades. Sin llegar a un nacionalismo extremo, intento contrarrestar esa historia de leyendas, porque habrá quien piense que solo había una Santa Inquisición en España, cuando las había en otros países de Europa.

–En otra viñeta habla de la velocidad con la que se transmiten los bulos. Como sucede con la estela de un reactor en el cielo, el rastro del bulo tarda en desaparecer...

–No hay mayor enemigo para la sociedad de la información que el bulo. Cuando tenemos a nuestro alcance los mejores medios tecnológicos, pensamos que siempre se iban a usar bien, pero vemos cómo hay maldad e intereses contrapuestos y los saben usar. El ciudadano, ante eso, tiene que dudar. Si después de este libro hay gente que supera las etiquetas, pues bienvenido sea. Los políticos están para servirnos, no para servirse de nosotros.

–¿Qué le preocupa más hoy?

–Los dibujos son mi vida, y todo lo que intento aprender lo empleo en las viñetas. Recoger cosas que yo mismo me planteo. El humor es una forma de vida, una manera de expresarme, es el comentario que mejor puedo hacer a la gente que me rodea. Yo reflexiono, pero no hago memes. Hay temas sobre los que no doy lugar a engaño: estoy en contra del terrorismo y del blanqueamiento de cualquier tipo de terrorismo, y del uso del terrorismo. De ahí para abajo hay miles de cosas sobre las que intentar tender puentes. Creo que la búsqueda de la concordia es un objetivo que tiene que estar en las viñetas.

–Garci habla en el prólogo de extraordinarios genios del humor como Forges, Coll, Herreros...

–A Mingote yo lo escuchaba como una esponja, pues poco podía aportarle yo, y él vino a sustituir a Xaudaró, inmenso. A todos nos ha unido el descontento. Ellos, como Forges, eran gente que llenaba tu espíritu de cosas positivas.