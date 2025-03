Lo que deberías saber antes de comprar fruta por mitades

Redacción Hoy Lunes, 19 de agosto 2024, 09:36 Comenta Compartir

Cada vez es más habitual encontrar en los estantes de supermercados y fruterías mitades o incluso cuartos de algunas de las grandes frutas como sandías, melones o papayas, y es que para aquellos que no viven en grandes familias o no la consumen con rapidez, se convierte en la mejor opción para no terminar tirando gran parte a la basura. Sin embargo, hay algunos factores que deberías saber.

Es importante destacar, tal y como apunta la OCU, que la fruta una vez cortada presenta un mayor riesgo de contaminación, por la propia manipulación (higiene del cuchillo, tabla de cortar…) y porque en el proceso de corte y preparación la pulpa de la fruta, la parte comestible, que hasta ese momento está protegida por la piel o la cáscara, queda expuesta al aire y a agentes externos. Por eso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, a partir de datos científicos y recurriendo a modelos predictivos, ha elaborado un completo informe centrándose en las condiciones de conservación de sandía, melón, papaya y piña que responde a nuestra pregunta: ¿Es seguro comprar fruta por mitades?

- La fruta en mitades tiene una menor vida útil. Al mantenerla así hay más riesgo de crecimiento de microrganismos patógenos como Salmonella, Escherichia coli verotoxigénico o Listeria monocytogenes.

- No todas las frutas son iguales: cuanto más ácidas sean y más maduras estén, mayor es el riesgo de deterioro y contaminación. De las cuatro frutas (sandía, melón, piña y papaya) analizadas en el estudio de Aesan es la piña la que presenta mayor riesgo de contaminación y deterioro, lo que se explica por ser una fruta más ácida.

- La fruta en mitades en el punto de venta puede permanecer hasta 3 horas a temperatura ambiente sin que eso implique un riesgo microbiológico significativo, siempre que:

La temperatura ambiente no supere los 25º C.

El lugar esté ventilado y protegido de la luz solar.

Tras la compra, la fruta se refrigere de forma inmediata (a menos de 5º C).

Por eso, una buena conservación es fundamental para garantizar la seguridad de estos productos. Así que la Organización de Consumidores y Usuarios establecen algunas normas para evitar problemas:

- En los comercios, quienes preparen y corten la fruta deben extremar la higiene de los utensilios y superficies de corte.

- Los establecimientos deben controlar las condiciones de exposición y almacenamiento: mantener la fruta alejada del calor, la luz solar y a la temperatura adecuada.

- Hay que descartar para el corte las frutas muy maduras y las que presenten heridas en la superficie.

- Los consumidores que compren estas medias piezas harán bien evitando coger piezas muy maduras.

- Deben recortar todo lo posible el tiempo que pasa desde la compra hasta que meten la fruta en la nevera de casa.

- Hacer sitio en el frigorífico para colocarlas: deben mantenerse en refrigeración hasta que se vayan a consumir.

- Si no se consume todo el trozo, volver a meter en la nevera el resto cuanto antes, protegiéndolo con papel film o metiéndolo en un recipiente con tapa para evitar que se contamine. Aun así, es mejor no demorarse demasiado en consumirlo.

- Como siempre, al cortar la fruta hay que lavarse bien las manos y asegurarse de que los cuchillos y las tablas de corte estén limpias, para evitar contaminaciones cruzadas.

«Recurrir a las frutas por mitades es una alternativa sostenible. Y si se cumplen las condiciones tanto en el supermercado como después en los hogares y se respetan las recomendaciones de conservación y consumo, también puede ser perfectamente segura», zanjan desde OCU.