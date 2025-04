Bajan las temperaturas: Cómo quitar el hielo de la luna del coche

Irene Toribio Miércoles, 20 de diciembre 2023, 16:08 Comenta Compartir

Las temperaturas bajo cero han llegado a nuestro país y uno de los principales problemas a los que los conductores se enfrentan a diario es a ver su coche 'congelado' cada mañana. Este hecho se vuelve tedioso y en muchas ocasiones recurrimos a quitar el hielo de una parte pequeña de la luna del coche haciendo un pequeño agujero que nos permita ver la carretera e iniciamos la conducción, pero esta práctica es muy peligrosa, así que no lo hagas. Has de quitar el hielo de toda la luna, y no es imposible, no desesperes. Te damos varios consejos para que lo consigas de forma rápida y sin dañar tu coche.

Lo principal que has de tener en cuenta es que tienes que evitar dañar tu coche al quitar el hielo. Por eso, prescinde de rascadores que no sean de plástico, de echar agua hirviendo sobre la luna o evita la sal. A pesar de que puedan parecer trucos eficaces, pueden acabar destrozando por completo la luna. El agua hirviendo puede romper el cristal por la súbita diferencia de temperatura que se producirá. Además, puede ocurrir que se congele rápidamente y acabes teniendo más capa de hielo que al principio. En cuanto a la sal, esta no descongela, sólo evita la congelación. Para colmo rayará y corroerá la pintura y el metal.

¿La mejor solución? Alcohol y agua.

La Guardia Civil ha compartido este remedio en sus redes sociales:

- Compra un bote de alcohol de 96 grados. Mézclalo con agua en la siguiente proporción: 2 partes de alcohol por cada una de agua. Es decir: si mezclas 200 mililitros de alcohol, añade 100 ml. de agua.

- Introduce la mezcla en un bote con dispensador en spray y pulveriza la mezcla sobre el parabrisas del vehículo.

El alcohol, al tener un punto de congelación muy inferior al del agua, concretamente -114 grados, derretirá el hielo rápidamente. No obstante, este método sólo funciona de manera efectiva si la capa de hielo es fina.

Importante: Recuerda no echar el alcohol en el depósito del líquido limpiaparabrisas, ya que puedes originar un problema serio o una avería al mantenerlo en un depósito insertado en el vano motor.

Conducir con hielo en la luna

Además de ser peligroso, está prohibido. Según recoge el Artículo 19 del Código General de Circulación español referente a la visibilidad del coche, la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vida por la que circule en todo momento. Por esa misma razón, si tratas de conducir con los cristales completamente congelados, puedes enfrentarte a una sanción económica que se eleva hasta los 200 euros.