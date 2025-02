¿Por qué huele mal mi lavadora? El error que podrías estar cometiendo Asegúrate de limpiar bien tu lavadora para que esto no ocurra

Te has preguntado alguna vez ¿cómo limpiar la lavadora por dentro? Es importante que lo tengas claro pues suele ser el foco de intensos malos olores en nuestro hogar. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios aconsejan hacerlo correctamente para conservar por más tiempo tu lavadora y que siga lavando como el primer día, así «tu ropa saldrá siempre limpia, evitarás malos olores, tu lavadora durará más y puedes ahorrarte mucho dinero en averías». Has de tener claro que has de limpiar correctamente todas las partes: El tambor, el filtro y la goma. Te contamos cómo limpiar bien cada parte.

La OCU aconseja:

Para limpiar la goma:

Para limpiar la goma de la lavadora, abre completamente la puerta y tira de la goma sin sacarla de su lugar, asegurándote de que los pliegues queden hacia afuera. Utiliza un paño humedecido en una mezcla de agua y vinagre, o incluso un producto específico de limpieza para lavadoras que puedes adquirir en tiendas. Frota la goma para eliminar cualquier residuo presente y luego retira los restos con otro paño limpio. Asegúrate de secar la goma después de cada lavado y, al sacar la ropa, deja la puerta abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque adecuadamente.

Cómo limpiar el filtro de la lavadora: Esta operación debes hacerla al menos un par de veces al año.

- Desenchufa o desconecta la lavadora, coloca en el suelo un barreño o trapos para recoger el agua acumulada, o bien un recipiente de baja altura.

- Saca el filtro que, normalmente, se encuentra situado en la parte de abajo de la lavadora o en su zócalo. Para abrirlo puedes necesitar usar una moneda.

- Límpialo bajo un chorro de agua fría, ayudándote con un estropajo y un viejo cepillo de dientes para llegar a las zonas más difíciles.

- Sécalo antes de volver a colocarlo en su lugar.

Cómo limpiar el tambor:

- Es recomendable programar un ciclo largo de lavado en la lavadora sin ropa y utilizando un programa que llene el tambor con una gran cantidad de agua. En este caso, evita utilizar detergente y en su lugar, puedes emplear un desincrustante, vinagre o ácido cítrico, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Una vez que el ciclo haya finalizado, el tambor estará limpio y listo para su uso.

- Es importante tener en cuenta que no se debe utilizar lejía para limpiar la lavadora, ya que cualquier residuo de lejía podría decolorar la ropa en futuros lavados. En cambio, el bicarbonato de sodio puede resultar útil para eliminar olores, especialmente de la ropa.