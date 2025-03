Limpieza en el hogar: Cómo lavar las almohadas

Redacción Hoy Jueves, 9 de noviembre 2023, 14:25 Comenta Compartir

¿Has ido a cambiar la funda de tu almohada y has encontrado unas horribles manchas amarillentas? Esto puede resultar tedioso y hacer que nos preguntemos cómo las quitamos... y es que lavar las almohadas no es tan sencillo como meterlas en la lavadora, primero porque puede que esas manchas no desaparezcan, y segundo porque quizá tu almohada no permita ese tipo de lavado. Sabemos que mantener tus almohadas limpias es crucial para asegurar una buena higiene en tu espacio de descanso. Desde OCU nos dan estos consejos para lavar nuestras almohadas y garantizar no solo su limpieza, sino también su durabilidad:

- Usa un paño húmedo con jabón suave y agua templada. Evita los paños de colores fuertes que puedan desteñir.

- Frota con suavidad la superficie superior de la almohada. Si inclinas la almohada evitarás que el agua penetre más de la cuenta.

- Enjuaga y escurre el paño constantemente para evitar que el agua se filtre dentro de la almohada.

- Elimina el exceso de humedad con un paño o toalla secos y déjala secar en una superficie plana y aireada.

Una vez seca, ya puedes darle la vuelta a la almohada y limpiar el otro lado.

Cuida las fundas protectoras

El mejor consejo para lavar almohadas amarillas es la prevención y la mejor forma de evitar que se amarilleen es lavar regularmente las fundas, que se convierten en una primera barrera protectora perfecta. Por eso se aconseja lavar la funda protectora cada seis meses para evitar la acumulación de sudor.

Cómo lavar las almohadas de distintos materiales

- Almohadas de plumas:

Lávalas en la lavadora con 3 o 4 pelotas de tenis envueltas en calcetines para evitar apelotonamiento.

Usa un detergente suave y agua fría. Sécalas al aire libre, removiendo las plumas para dispersarlas.

- Almohadas de relleno sintético:

Lávalas a mano con detergente delicado y agua fría, o en la lavadora a baja temperatura y ciclo suave.

Sécalas sobre una superficie plana, evitando la deformación.

- Almohadas de látex:

Lávalas a mano con agua fría y jabón suave, evitando frotar.

Sécalas al aire libre, a la sombra.

- Almohadas viscoelásticas:

Lava a mano con cuidado utilizando un detergente suave como Norit.

Lee la etiqueta, ya que algunas no son aptas para lavado.

Recuerda que es esencial seguir las instrucciones del fabricante y ser consciente de las especificidades de cada tipo de almohada para garantizar un cuidado adecuado.