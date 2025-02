Cómo evitar que un inquilino siga viviendo en tu casa sin pagar el alquiler

Irene Toribio Martes, 11 de abril 2023, 11:37 Comenta Compartir

Seguro que te suena el término «inquiokupación», y si no, seguro que cuando te contemos lo que significa lo has oído o incluso vivido alguna vez. Se trata de esa situación en la que un inquilino que arrienda una casa de manera legal, deja de repente de pagar el alquiler pero no se marcha de la vivienda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tenemos okupas? El problema es que, aunque se llegue a un desahucio, se puede suspender temporalmente si se alega vulnerabilidad económica, explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios.

La propia OCU nos da diez claves para prevenir la «inquiokupación»:

- Busca un inquilino que pruebe su solvencia con justificantes de ingresos regulares, que cuadren con lo que declara a Hacienda (pídele nóminas, declaraciones...). Puedes consultar ficheros de morosos como FIM o BDMI, para ver si está incluido.

- Desconfía de quien te ofrezca un pago elevado por adelantado.

- Fija una renta asequible (lo ideal es que no sobrepase el 30 % de los ingresos del inquilino).

- Usa un contrato de arrendamiento equilibrado como el que te proponemos aquí.

- Exige en el momento de la firma que el inquilino aporte las garantías que la ley permite: un mes de renta como fianza, dos como garantías adicionales, más el mes en curso. También puede pedir que aporte un avalista personal que pueda justificar que tiene ingresos y que es propietario de un inmueble

- Pon la titularidad de los contratos de suministro (electricidad, gas, agua...) a nombre del inquilino, para que sea el responsable directo de su pago.

- Si no te ha pagado, díselo al inquilino, por mail, whastapp. Y si no reacciona y se produce un nuevo impago, insiste.

- Si tienes seguro de impago de rentas, da el parte para que reclamen el dinero por ti.

- Si siguen sin pagar la renta, reclámalo de manera fehaciente: envía al inquilino un burofax con acuse de recibo y certificación de texto. Precisa los periodos debidos y las cantidades, y señala una fecha tope para satisfacerlas. Indica que de no hacerlo acudirás a la inscripción en un registro de morosos.

- Si el inquilino no responde a tu requerimiento fehaciente de pago, tendrás que instar un juicio, solicitando el desahucio y reclamando la deuda que se vaya acumulando: te conviene esperar 30 días, para dar la opción de que el deudor pague la deuda de golpe: pasado ese plazo, si inicias la demandada ya no se podrá parar el proceso de deshaucio.