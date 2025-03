Cómo elegir el mejor protector solar para este verano

irene toribio Lunes, 11 de julio 2022, 14:52 Comenta Compartir

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y elegir una buena crema solar protectora es imprescindible para que no se conviertan en un infierno. Casi todos hemos pasado alguna vez por ese proceso tan doloroso como es quemarse; el no poder dormir porque hasta el roce de las sábanas resulta insoportable, esa sensación de calor constante en nuestro cuerpo... Pero es que quemarse no solo es molesto para nosotros, es muy peligroso para la salud. La exposición solar prolongada y repetida que provoca quemaduras aumenta el riesgo de enfermedades.como el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), lesiones precancerosas de la piel y hasta cáncer de piel. Muchas especialistas en cosmética recomiendan, incluso, no exponerse al sol más de media hora diaria, y si lo que queremos es un buen bronceado, mejor recurrir a bronceados artificiales. Pero si vamos a estar expuestos al sol, lo mejor es seguir las recomendaciones que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios ) ha lanzado.

Lo primero es tener claro que necesitas una crema solar que se adapte a tu tipo de piel y con una protección como mínimo de 15. Además, tiene que proteger tanto de los rayos UVA (responsables del envejecimiento de la piel) como de los UVB (causantes de las quemaduras), ambos son factores de riesgo para padecer cáncer de piel. «El factor anunciado (SPF) es el de los UVB. Por ejemplo, un factor 30 significa que bloquea el 97% de los rayos UVB. El de los UVA, debe ser como mínimo un tercio. Una crema con factor 30 tendrá un factor de protección frente a UVA de 10», explican desde OCU.

Lo segundo, hay que echarse mucha crema. Sí, es muy importante estar constantemente protegiendo nuestra piel (eso no hará que no cojas ese tonito dorado que tanto deseas). Como mínimo, cada 2 horas y siempre tras secarnos si hemos estado en el agua.

Desde la organización apuntan, además, que hay que huir de ciertos ingredientes que supongan un riesgo para la salud. Esos son;

Conservantes como propylparaben y butylparaben, que tienen un efecto disruptor endocrino (es decir, que pueden alterar el funcionamiento de nuestro sistema hormonal).

Filtros UV como el OMC (Ethylhexyl methoxycinnamate), un filtro solar también sospechoso de ser un disruptor endocrino y que se aconseja evitar en productos que permanecen largo tiempo en contacto con la piel.

Y recientemente penalizamos la presencia de dos filtros UV muy habituales, el homosalate y octocrylene, por las sospechas surgidas entorno a su potencial de ser disruptores endocrinos.

También se ha rastreado la presencia de alguna de las 26 fragancias que figuran en la lista de la UE con potencial de causar alergias o irritación de la piel: citral, geraniol, citronellol, etc.

CienSun, de LIDL y Sunmed, de Mercadona, están entre las marcas mejor valoradas por la OCU y de precio muy asequible para los consumidores. Entre las mejores también se encuentran algunas de Nivea, Garnier, Ecran...

Estas son las mejores cremas del mercado según la organización.

BIOTHERM WATERLOVER SUN MILK SPF 30

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS LECHE HIDRATANTE

ISDIN PEDIATRICS TRANSPARENT SPRAY WET SKIN SPF 50 (NUEVA FÓRMULA)

ISDIN PEDIATRICS TRANSPARENT SPRAY WET SKIN SPF 50

MUSTELA SPRAY SOLAR ALTA PROTECCIÓN 50

VICHY CAPITAL SOLEIL LECHE SOLAR ECO-DISEÑADA SPF 50+

BIOTHERM LAIT SOLAIRE PROTECTION ET HYDRATATION SPF 50+

EUCERIN SENSITIVE PROTECT KIDS SUN SPRAY

RITUALS SUN PROTECTION MILKY SPRAY SPF 30

VICHY SPRAY INFANTIL SPF 50 CAPITAL SOLEIL CELL PROTECT

EAU THERMALE AVÈNE SPRAY SPF 30 PIEL SENSIBLE

VICHY IDÉAL CAPITAL SOLEIL LECHE HIDRATANTE

EAU THERMALE AVÈNE LECHE PARA NIÑOS 50+

LANCASTER SUN SENSITIVE KIDS LECHE EN SPRAY SPF 50+

BIODERMA PHOTODERM KIDS SPRAY

PIZ BUIN INSTANT GLOW - SUN SPRAY

EAU THERMALE AVÈNE SPRAY PARA NIÑOS PROTECCIÓN MUY ALTA

ECRAN DENENES LECHE PROTECTORA SENSIBLES ATÓPICAS, 50+ SPRAY

NIVEA SUN PROTEGE & BRONCEA SPF30 SPRAY

GARNIER DELIAL SENSITIVE ADVANCED KIDS 50+ SPRAY

GARNIER DELIAL SENSITIVE ADVANCE KIDS 50+ SPRAY PISTOLA

NIVEA SUN BABIES&KIDS SENSITIVE PROTECT 5EN1

NIVEA SUN PROTEGE Y CUIDA KIDS 5EN1 50+

NIVEA SUN KIDS MINERAL LECHE SOLAR

BABARIA SUN MILK PROTECTOR SOLAR PARA NIÑOS 50+ SPRAY

NIVEA SUN PROTEGE & HIDRATA SPF 30

GARNIER DELIAL LECHE ALTA PROTECCIÓN ECO-DISEÑADA

GARNIER DELIAL ECO-DESIGNED LECHE SPF30

SUNMED (MERCADONA) PROTECTOR SOLAR INFANTIL SUN MED FPS 50+

CIEN SUN (LIDL) SPRAY INFANTIL SPF 50+

CIEN (LIDL) LOCIÓN SOLAR 30 LOVE YOUR PLANET

CIEN SUN (LIDL) SUN CREAM KIDS SPF 50+

CIEN SUN (LIDL) LECHE SOLAR