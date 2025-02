Comienzan las reservas para los viajes del Imserso

irene toribio y Cristina Núñez Cáceres Martes, 20 de septiembre 2022, 16:01 Comenta Compartir

Los extremeños ya pueden reservar sus viajes con el Imserso. El Programa de Turismo Social del Imserso para esta temporada 2022-2023 ha comenzado su comercialización este mismo martes 20 de septiembre. Las reservas han empezado a las 09.00 horas de este martes para los acreditados preferentes, misma hora a la que se abrirán mañana para los no preferentes. Si te estás preguntando cómo reservar tu viaje con el Imserso, te lo contamos.

Ccon carácter previo, desde el 29 de agosto de 2022, las personas que fueron acreditadas para participar en los viajes, recibieron en sus domicilios su carta de acreditación, en la que se señala a partir de qué día del mes de septiembre de 2022 podrán reservar viajes correspondientes a la temporada de turismo 2022-2023.

En esta carta de acreditación se incluía una Clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias; en el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el DNI.

Las reservas se podrán hacer desde las 9:00 horas del día indicado en la carta de acreditación, de acuerdo con el siguiente calendario:

Las personas usuarias residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán comenzar a reservar sus viajes:

El martes 20 de septiembre de 2022, los acreditados preferentes.

El miércoles 21 de septiembre de 2022, los acreditados no preferentes.

Los cacereños hacen sus primeras reservas

Un goteo de personas para reservar sus viajes es el que registran las agencias de viajes de Cáceres este martes. No hay grandes colas. En la agencia 'B the Travel Brand' de la avenida Virgen de Guadalupe indican que, por lo que saben, hay más usuarios que han recibido la carta para hacer la reserva del viaje mañana miércoles día 21. Hoy día tienen cita los acreditados preferentes y mañana 21 los no preferentes. Esta catalogación depende, según explica Rosa María Sosa, de los viajes que hayan realizado en los dos últimos años o del nivel de renta. Además de la fecha, en esa carta acreditativa, con cuyos dígitos también puede hacerse la reserva on-line, se detallan los destinos disponibles. El jueves, indica Sosa, podrá hacerse la reserva de las plazas que hayan quedado.

