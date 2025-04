Septiembre y gimnasio: cuánto tardo en ponerme en forma

Irene Toribio Miércoles, 13 de septiembre 2023 | Actualizado 14/09/2023 11:51h. Comenta Compartir

Septiembre es sinónimo de 'vuelta a la rutina'. Para muchos el arranque de este mes supone casi como un año nuevo y aprovechan para retomar actividades que habían abandonado: entre ellas, la vuelta al gimnasio. Quemar los excesos del verano se vuelve una prioridad para muchos que habían apartado la actividad física durante los meses de calor e incluso para algunos 'apuntarse al gimnasio' estaba en el número uno de su lista de objetivos para el inicio de curso. Sin embargo, retomar la forma no es tan fácil como creemos y empiezan a surgir las preguntas... «¿Cuánto tiempo tengo que ir al gimnasio para que se note?, ¿si estoy yendo al gimnasio, por qué no veo resultados?».

«Entrenar no es una panacea», nos deja claro Antonio Moreno, entrenador personal, «de poco nos serviría pegarnos las palizas de entrenar a diario si luego somos una persona que lleva un estilo de vida sedentario, si nos alimentamos fatal y no descansamos. Simplemente seríamos un sedentario que entrena». Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es sencilla: entrenar de manera adecuada, ser activos en nuestro día a día, mantener una alimentación saludable y sostenible en el tiempo, y prestar atención al correcto descanso.

Moreno resalta que no hay que perder el sueño con el tipo de ejercicios que realizamos, «si de verdad se lleva a cabo una correcta planificación no existen ejercicios mejores ni peores, todo depende del contexto. A unas personas les vendrán mejor algunos ejercicios y otras personas por sus características, por su estilo de vida, por su limitación en cuanto a movilidad o por lesiones previas no puedan realizar esos mismos ejercicios. Lo que si que recomendaría a toda la población es realizar entrenamiento de fuerza debido a los grandes beneficios que numerosos estudios científicos nos han mostrado que nos aporta este tipo de entrenamiento. Y por supuesto siempre supervisado por una persona cualificada».

¿Cuándo empezaremos a notar los cambios?

«Los primeros cambios que vamos a notar son los que la mayoría de población les da menos importancia, pero que para nosotros como entrenadores son los más relevantes e importantes», destaca Antonio. «Sentirse mejor, más ágil y más funcional en las actividades cotidianas que previamente nos costaba más realizar. Ese cambio es el más importante porque es el que realmente motiva a seguir entrenando, y a raíz de ahí, si todo lo mencionado antes sobre alimentación, descanso y estilo de vida se lleva bien, los cambios estéticos llegarán. El físico no es más que el reflejo de tu salud», añade. Por tanto, deberíamos seguir estos consejos básicos:

- Descansar bien.

- Seguir una alimentación adecuada.

- Planificar una rutina de ejercicios adecuada bajo supervisión profesional.

- No obsesionarse. Los cambios físicos llegarán, pero no son los primeros.

Por último, quiere dejar claro que «entrenar es un hábito que no deberíamos perder en ningún momento del año, porque es nuestra píldora más potente para mejorar nuestra salud». Por eso, incluso en verano, siempre es posible sacar un ratito al día para hacer ejercicio. «¿Tú le dirías a un diabético que deje de inyectarse insulina porque está en verano? Pues de la misma forma una persona no debería dejar de realizar ejercicio durante esta temporada. Esto no se trata de alto temporal, sino de un estilo de vida», recalca, «tiempo siempre se tiene, se trata de una cuestión de prioridades. Es difícil cuando se tienen muchos cargos, hijos, tareas del hogar, trabajo, pero finalmente se trata de priorizar tu salud a medio/largo plazo. Hay entrenamientos que podemos realizar en menos de 30 minutos y sin utilizar absolutamente nada de material».

