'El Cuco' admite que mintió en el juicio de Marta del Castillo

Mateo Balín Madrid Jueves, 26 de mayo 2022, 08:56 | Actualizado 18:45h.

Francisco Javier García, 'El Cuco', y su madre Rosalía García han reconocido este jueves que mintieron en su declaración ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzgó en octubre de 2011 el crimen de Marta del Castillo por un delito de asesinato, y cuyo cadáver continúa sin aparecer. Unos hechos por los que fue condenado únicamente Miguel Carcaño, que cumple 21 años de prisión, y absueltos otros tres acusados: su hermano Javier Delgado, la novia de éste, María García, y al amigo del asesino confeso, Samuel Benítez.

En una vista celebrada este jueves en un juzgado de lo Penal de Sevilla para dirimir si hubo falso testimonio, 'El Cuco' -condenado por encubrimiento a dos años y 11 meses de internamiento en régimen cerrado cuando era menor- ha admitido que engañó a los jueces al decir que no estuvo en el piso de la calle León XIII la noche del 24 de enero de 2009, el lugar donde murió Marta del Castillo.

Entonces, este testificó que estuvo de fiesta, bebiendo, y luego se fue a dormir a casa, una coartada que respaldó su madre, que lo vio acostado en la cama y que, incluso, dijo, le dio un beso.

Sin embargo, madre e hijo han confesado este jueves el falso testimonio y han admitido el escrito de acusación de la Fiscalía, que reclama penas de ocho meses de prisión para ambos. Al reconocer el delito, la juez ha considerado que ya no es necesario que testifique el asesino de Marta, Miguel Carcaño, ni practicar el resto de pruebas acordadas en el procedimiento, como escuchar las grabaciones realizadas por un «infiltrado» a los acusados.

La titular del Juzgado de lo Penal número 7 solo permitirá que comparezcan los padres de la joven sevillana para que pueda valorar y cuantificar económicamente el daño moral que pide la acusación particular, que ellos ejercen. Por estas mentiras la familia de Marta del Castillo reclama para 'El Cuco' y su madre dos años de cárcel y una indemnización de 10.000 euros, mientras que la Fiscalía solicita ocho meses de prisión.

Un caso «muy dramático»

Tras las cuestiones previas, el juicio ha continuado con la comparecencia del acusado, ante lo cual su abogado ha solicitado la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, según la cual fruto de un «plan urdido» el joven testificó «de manera falsa» en el juicio de 2011 que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII.

Tras ello, 'El Cuco' se ha mostrado «de acuerdo» con el contenido de dicho escrito de acusación, anunciando su decisión de no contestar preguntas; extremo que ha repetido su madre al comparecer también como acusada y quien tras reconocer los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, que le achaca haber testificado de manera «mendaz».

Frente a ello, la fiscal del caso y la abogada de la familia de Marta del Castillo han leído las preguntas que, respectivamente, tenían previsto plantear a los acusados, solicitando las defensas que no fuesen tenidas «en consideración» tras el reconocimiento de los hechos.

La fiscal ha manifestado así la necesidad de conocer «por qué mintió» el acusado en el juicio de 2011, si «faltó a la verdad en todos los hechos» o si «elaboró su relato en connivencia con sus padres», entre otros aspectos. La juez, no obstante, no ha accedido a no tener en consideración tales preguntas, explicando que ante la decisión de los acusados de reconocer en bloque el escrito de acusación de la Fiscalía y no contestar a las partes, «es normal que surjan muchas preguntas».

La magistrada admitió que se trata de un caso «muy dramático que tiñó de luto a España entera» y reconoció que no es posible desligar plenamente el juicio celebrado en 2011 de la vista iniciada este jueves. Tras ello, las defensas de ambos acusados han anunciado su decisión de desistir de las pruebas testificales que habían solicitado, reclamando que la vista oral avanzase directamente a la fase documental y a las conclusiones definitivas, extremo al que se ha opuesto insistentemente la abogada de la familia de Marta del Castillo. El juicio continúa este viernes.

