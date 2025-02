Salud: ¿Cómo cuidar tu alimentación en las comidas de Navidad?

Foto de archivo de alimentos que no faltan en las comidas de Navidad

Los preparativos para la cena de nochebuena ya han comenzado en la mayoría de los hogares, pero esta no será la primera comida copiosa que muchas personas hagan en estos días. Las comidas navideñas comienzan con el mes de diciembre y se alargan hasta los primeros días de enero. En esta época del año se suele comer más y menos saludable.

Estos excesos se reflejan en la báscula, según un estudio del Instituto Médico Europeo de Obesidad, (IMEO), los españoles engordan una media de cuatro kilos durante estos días de celebraciones. Este mismo estudio señala que el principal consumo recae sobre polvorones, mantecados y turrones y recuerda que también aumenta el consumo de alcohol que aporta muchas calorías al organismo pero ningún nutriente.

El 80% de las personas no come sano en Navidad

Los excesos no se cometen solo durante los días festivos, sino que se prolongan durante todo el mes de diciembre y parte de enero, ya que es más fácil satisfacer algún «antojo», con la cantidad de dulces que hay durante estos días en los hogares. La empresa líder en productos de salud y belleza, nutritienda, señala que el 80% de los españoles no come de manera saludable durante estos días. Estos cambios alimenticios unidos a los cambios de horarios, disminución de las horas de sueño y la falta de ejercicio pueden ocasionar problemas de salud.

Para evitar problemas de salud, es posible elaborar un menú saludable que no por ello sea menos adecuado para estos días. El truco para que las cenas no resulten tan indigestas está en introducir menos grasas y más verduras. También es importante que haya pocas salsas y aumentar la presencia de pesacado en detrimento de las carnes rojas.

Trucos para que las comidas navideñas sean saludables

En las comidas que vienen estos días, no es habitual encontrarse con ensaldas o verduras, pero su presencia en la mesa nos ayudará a saciarnos antes, además de ser un acompañamiento ideal para carnes y pescados. Además es importante que se aderece este plato o cualquier otro con aceite de oliva virgen extra, o en su defecto también sirve el vinagre o limón para evitar así que se utilicen las salsas.

A la hora de cocinar una carne o pescado siempre es más recomendable que este sea asado en lugar de frito, de hecho para estos días el horno debería ser el mejor aliado de los platos que se cocinen. Tampoco hay que olvidarse del pan, lo ideal es que sea integral, ya que es fuente de vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio, selenio, hierro, fósforo y zinc, por lo que es bueno consumirlo aunque en pequeñas cantidades ya que ayudará a llegar con menos hambre al postre.

Esto no quiere decir que no se consuman los alimentos más característicos de estas fechas, como pueden ser las gambas, camarones o langostinos que son muy beneficiosos para el orgnismo porque tienen proteínas, y son bajos en grasas. Otros productos como la calabaza es bueno para la guarnición, se trata de un alimento bajo en calorías y con gran cantidad de vitamina C. Algo similar ocurre con el pavo, que es bajo en grasas y aporta menos calorías que otras carnes porque está compuesto en un 75% de agua. El salmón y el atún son dos buenas opciones para evitar cenas copiosas, ambos son fuente de grasas poliinsaturadas y promueven el funcionamiento del cerebro y del corazón.

Cuidado con los postres

Muchas personas no los tienen en cuenta, pero los frutos secos pueden ser grandes aliados para los postres porque son saciantes y ricos en Omega-3, fibras y vitamina B. También poseen otros minerales como potasio, hierro y fósforo. Otro error importante en estos días es el de olvidarse de incluir a las frutas en el postre, por ejemplo una copa de fresas con yogur y cacao puro son una buena opción para comer rico y sano, sin abusar de los turrones y polvorones.

