El cometa 31/ATLAS se acerca a la Tierra y ya sabemos cuándo podrá verse Alcanzará su punto más cercano el 19 de diciembre

El cometa 31/ATLAS ha suscitado mucha atención mediática desde que fue descubierto el 1 de julio de 2025. Cuenta con una velocidad de alrededor de 221.000 k/h, siendo el primero registrado con esta velocidad, avanzando tan rápido que no es afectado por la órbita solar.

¿Cómo sabemos que es un cometa?

Los cometas son formaciones de hielo, roca y polvo, en concreto 31/ATLAS es un cometa de unos pocos kilómetrossegún indica la NASA. Cuenta con un núcleo helado además de una una nube de polvo y gas a su alrededor denominada coma, por lo que no se clasifica como un asteroide. Los cometas generan una cola, que puede observarse al apoximarse al Sol mientras que los asteroides están formados pincipalente de roca y metales y suelen agruparse en cinturones al orbitarlo.

Este cometa es el tercero en ser dectedado que proviene de fuera del sistema solar y se sostiene que fue formado hace miles de millones de años. Cuando fue descubierto estaba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter, pero su trayectoria orbital ha alcanzado su máxima aproximación a Marte el pasado 3 de Octubre.

Su record de cercanía con el Sol lo alcanzó el 30 de octubre y se acercará a la tierra hasta unos 270 millones de km el día 19 de diciembre de este año. No será visible a simple vista pero si mediante el uso de un telescopio, encontrándose sus mejores condiciones de observación entre noviembre y diciembre.

