Retiran un peligroso colorante alimentario utilizado en galletas y chocolates

Es habitual encontrar en la lista de ingredientes de golosinas, productos de chocolate, galletas e incluso chicles el E-171, se trata de dióxido de titanio, un colorante alimentario, que permite que los alimentos resulten visualmente más atractivos, aporta color a alimentos incoloros o les devuelve a su aspecto original.

Este elemento que también se emplea en componentes alimenticios, ha sido evaluado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y lo ha considerado como sustancia altamente peligrosa. En este estudio ha determinado que su uso no es seguro y que además los datos existentes no permiten descartar la genotoxicidad, motivo por el cual no puede establecerse una ingesta diaria admisible.

Bajo este estudio EFSA indica que el uso de este colorante no implica un riesgo inminente para la salud, pero recomienda que se evite su uso, ya que según indican el dióxido de titanio tan solo tiene una función estética y es muy utilizado en cremas solares y blanqueadores.

Nueva composición

En los próximos días la Comisión Europea publicará la nueva normativa por la que obligan a los fabricantes a utilizar otros componentes para la elaboración de sus productos. Así, las empresas contarán con seis meses desde la publicación de la normativa, para eliminar el E-171 de sus productos y reformular su composición.

Con esta medida se pone fin a la comercialización de productos con este aditivo. Tan solo estarán a la venta los alimentos que ya están en los comercios, que estarán disponibles hasta que expire su fecha de caducidad.

