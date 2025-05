Coloca un GPS a su expareja en el coche y le acosa 30 veces en medio año

J. A. MARRAHÍ Martes, 13 de diciembre 2022, 15:57 Comenta Compartir

«Me lo encontraba en todas partes. Él sabía mis rutinas, pero en otras ocasiones aparecía en lugares distintos donde yo me desplazaba, sin explicación ... alguna. Me he sentido acosada durante seis meses». Aliviada, a la par que agradecida. Así se siente una mujer de unos 50 años a la que la Guardia Civil ha librado del supuesto acoso continuo al que le sometía su expareja después de instalarle un GPS conectado a la batería de su coche. Y estas fueron las explicaciones de la mujer ante la Guardia Civil.

Según ha explicado en rueda de prensa el teniente Gabriel García, jefe del puesto principal de Paiporta encargado de la investigación, los hechos se remontan a principios del año pasado. Fue entonces cuando la víctima comenzó una relación sentimental con un hombre residente en Madrid con el que llegó a convivir. Se trataba de un español de 54 años. «Pero, al parecer, él era muy celoso y controlador», ha explicado el mando de la Benemérita. De esos que hacen que la víctima acabe perdiendo relaciones personales y amistades bajo la lupa posesiva del control y vigilancia extrema. Hasta que la víctima se hartó y decidió poner fin a la relación. Según denunció posteriormente, en alguna ocasión hasta había sufrido insultos o agresiones físicas. No pudo más y quiso que su pareja se apartase de ella. Sin embargo, en el mes de octubre sucedió algo que ella no podía prever. El sospechoso, ahondan los investigadores, le propuso encargarse del cambio de la batería del coche de su entonces pareja. Según las sospechas de la Guardia Civil debió ser en ese momento, tras llevar el coche a un taller, cuando decidió instalarle un dispositivo localizador por GPS conectado a la batería del vehículo y oculto en un lateral, en la zona del motor. Según ha explicado el teniente García, «la adquisición de estos objetos es legal y están en el mercado. Es igual que un cuchillo, que puede usarse bien o usarse para cometer un crimen. Los usan empresas de transportes o reparto para seguir su flota y esto no es ilícito». Sin embargo, el sospechoso sabía supuestamente que el uso que iba a darle era ilícito y para evitar que le vincularan con el aparato tomó sus precauciones, también ilegales. Tal y como han averiguado los agentes, adquirió el localizador en internet realizando la compra con los datos de una persona fallecida. Además, la tarjeta SIM empleada para la gestión telefónica del localizador la puso a nombre de un ciudadano extranjero que nada tenía que ver con el asunto. El hombre pensaba que tenía las espaldas cubiertas y comenzó así un estrecho seguimiento de la mujer que le había dejado, vulnerando su intimidad y su derecho a empezar libremente una nueva vida. Según las investigaciones, el sospechoso se presentaba en los lugares donde ella iba y trataba de convencerla de que volvieran, a lo que ella se negaba. Así sucedió en al menos una treintena de ocasiones, tanto en lugares que formaban parte de los movimientos rutinarios de la mujer como en otros mucho menos planificados en los que le resultaba muy extraña la presencia de su excompañero. El hombre la acosó supuestamente en espacios públicos de Aldaia, Alaquàs, Torrent o Valencia. El punto de inflexión fue cuando la víctima, ya en junio de este año, sorprendió al hombre manipulando los bajos de su coche. A partir de ese instante denunció los hechos, comunicó a la Guardia Civil el pasado de malos tratos y las extrañas apariciones del hombre para acosarla. La Guardia Civil revisó el vehículo de la víctima y encontró el aparato. Al mismo tiempo, buscaron al sospechoso, sobre el que un juzgado dictó una requisitoria para imponerle una orden de alejamiento. Pero como no tenía domicilio conocido no fue fácil. Gracias a los esfuerzos de la Benemérita lo capturaron a principios de agosto por el delito de violencia de género y para notificarle la medida cautelar. Mientras, siguieron las investigaciones y se produjo un segundo arresto del sospechoso a finales de octubre. Tras el análisis del dispositivo y de la documentación y datos vinculados a su adquisición, la Guardia Civil le imputo los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil. Además, la Benemérita imputa los delitos de falsedad documental a un hombre de 62 años amigo del supuesto maltratador al sospechar que colaboró con el principal encausado en su plan. Este supuesto cómplice también aparecía de vez en cuando ante la víctima e intentaba convencerla para que regresara con el principal encausado.

