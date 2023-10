De Coín a Dubái: el párroco cetrero que representó a España en Emiratos Árabes

José Amalio González, más conocido como Pepe, es el párroco de Coín, pero también es presidente de la Asociación Cetrera del Sur (Acesur) una afición que lo ha llevado a representar a España en Dubái. El encuentro, en el que participaron 10 países, supuso el inicio de una colaboración para la creación de la Federación Internacional de Carreras y Deportes de Cetrería, de la cual el cura coíno y el resto de socios andaluces formarán parte. «Ha sido una gran experiencia para nosotros, hemos podido conocer otro tipo de competición y queremos desarrollar esa modalidad en España», cuenta González.

La cetrería es la actividad de cazar con aves rapaces entrenadas, y el párroco de Coín es un fiel seguidor de ella. Sus pájaros forman parte del día a día del municipio, ya que los cuida en su propia casa, frente a la iglesia San Juan Bautista. Compagina sus labores al frente de la parroquia con una afición que comenzó desde joven y que le ha llevado a ser el presidente de una asociación con 150 socios actualmente. «El pasado mes de septiembre recibí la llamada de la Federación de Cetrería de Emiratos Árabes, querían comenzar una colaboración y tras varias videollamadas acordamos que viajaríamos allí», cuenta.

El pasado mes de diciembre, el párroco viajó a Dubái junto al secretario de la asociación, José Ignacio Pérez. Invitados con todos los gastos pagados por el príncipe Ahmed bin Mohamed, asistieron a la final de la competición de carreras de 2022, una modalidad de la cetrería que han desarrollado en Emiratos Árabes. «Hemos podido conocer esta actividad en profundidad, y realizaremos más cursos online para empaparnos bien de la competición y poder desarrollarla aquí. En España la cetrería se desarrolla en modalidad de caza, pero en Dubái no tienen presas en el desierto, por lo que han inventado una modalidad de velocidad», apunta el sacerdote.

Representando a España, firmaron un convenio de colaboración junto al resto de países participantes en la convención, como Italia, Argentina, Marruecos, Irán o Egipto, entre otros. El objetivo es la creación de la Federación Internacional de Carreras y Deportes de Cetrería, con el propósito final de conseguir que se convierta en deporte olímpico. De ser así, la directiva de Acesur formaría parte del comité olímpico internacional de cetrería. «Esta colaboración puede ser muy importante».

Además de visitar el desierto y las competiciones, los representantes españoles pudieron conocer Dubái en profundidad. «Es una ciudad de muchos excesos, coches impresionantes, los edificios más altos del mundo… Lo que más me ha sorprendido es la diferencia de clases, es muy evidente, algo que aquí no pasa», cuenta el párroco, que fue vestido de sacerdote durante todo el viaje. «No he tenido ningún problema, es una sociedad muy occidentalizada. A veces me han mirado más por la calle en España que en Dubái».

Entre las experiencias que más le han sorprendido están los edificios y zonas con las que cuenta la ciudad, como es el caso de un centro comercial específico de cetrería. «El viaje fue muy interesante en general, fue un orgullo poder representar a la cetrería española».

Este viaje ha sido la primera toma de contacto de una larga colaboración, que incluirá posibles visitas de responsables de la federación de los Emiratos Árabes y de competiciones conjuntas. «La mayoría de centros de crías de aves están en España, por eso conocen bien el mercado y el país. Seguiremos trabajando conjuntamente para conseguir cosas importantes para la cetrería».