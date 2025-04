El restaurante donde la propina se paga con tarjeta de crédito

maría isabel hidalgo Lunes, 14 de noviembre 2022, 15:53 Comenta Compartir

Cada vez son menos las personas que van a un restaurante y pagan con efectivo. Tras la pandemia el uso de la tarjeta se ha normalizado y cada vez es menor el número de personas que llevan dinero en efectivo. Esto ha tenido un impacto negativo en bares y restaurantes puesto que pocos comensales están dispuestos a dejar propina.

Conscientes de esta tendencia, los tres restaurantes Labarra, ubicados en Barcelona han puesto en marcha un sistema para que los comensales puedan dejar un extra, aún pagando con tajerta de crédito. Toda una novedad en España.

¿Cómo funciona la propina sugerida?

Este sitema de propina sugerida es el nuevo concepto que ha multiplicado los ingresos de estos restaurantes. De forma que cuando un cliente pide la cuenta, los clientes tienen tres opciones en su ticket para dejar o no propina. Por un lado está la opción de no pagar nada, es decir no dejar ninguna propina; también está la opción del 5% y el 10% en función del servicio recibido. Estos porcentajes van acompañados del importe total que supone la factura, de forma que el cliente puede ver el dinero que va destinado como propina a los trabajadores del local.

Este nuevo sistema de propinas adecuado a las tendencias actuales ha sido bien acogido por la clientela, según ha explicado Carolina Méndez, una de las encargadas del local, «los extras obtenidos para los trabajadores se han triplicado, aunque siempre hay gente a la que no le parece bien», por eso existe la opción de no dejar nada.

Este método de cobro de propina está muy estendido en otros países, pues en Estados Unidos se emplea este mismo sistema. De hecho en este país es en el datáfono donde aparecen las opciones para dejar propina y los clientes deben depositar hasta 25% en extras para los trabajadores, ya que una parte de su sueldo depende de esto. Muy similar es lo que ocurre en el restaurante Labarra, donde las propinas van directamente a las nóminas, tal como aparece en los tickets de entrega, al indicar que el 100% de la propina va destinada a cocineros y camareros. Mientras que en algunos territorios está incluida directamente en la cuenta.

Propina incluida en la cuenta

Muchos de los países europeos ya tienen la propina incluida en la cuenta, como es el caso de Alemania o Austria, donde no es obligatorio pero si es normal dejar entre un 5% y un 15% tanto en restaurantes como en vehículos. Mientras, en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos o Francia, es obligatoria y así aparece en el ticket, bajo el nombre 'tasa de servicio'