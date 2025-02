Otra clase de líos

Le pasó a Emmanuel Macron. También a la reina Letizia. Ambos se enamoraron de sus profesores cuando eran adolescentes. Él tenía 16 años, 17 ella. Aún estaban en el instituto, pero eso no les impidió seguir adelante con sus parejas. El inquilino del Elíseo continúa ... con Brigitte, su maestra de Literatura y teatro en el colegio jesuita La Providence de la ciudad francesa de Amiens, 24 años mayor que él. El primer matrimonio de la periodista que enamoró a Felipe VI fracasó, pero ella, como tantas otras estudiantes, también bebió los vientos por su maestro, que le sacaba una década.

Las relaciones entre alumnos y docentes son un clásico que hasta se ha trasladado al cine, en películas como 'Diario de un escándalo', 'Half Nelson', 'Blue car'... Son más habituales en la universidad, donde el grueso de los alumnos son adultos que tienen entre 18 y 22 años. Pero, ¿son convenientes? ¿Deberían las instituciones académicas prohibirlas a sabiendas de que ha habido más de un caso con final feliz? Mientras el tema es objeto de debate en la calle, los expertos en mala conducta sexual advierten de que las relaciones en las que una de las partes tiene una posición de poder respecto a la otra, especialmente cuando la diferencia de edad es significativa, conllevan un mayor riesgo de terminar en abuso. Además, se puede dar la circunstancia de que otros estudiantes puedan sentirse excluidos de las ventajas que observan que reciben sus compañeros en las relaciones con los miembros del personal.

A su criterio Las universidades son entes autónomos que pueden dictar sus propios códigos de conducta

Las universidades españolas ni prohíben ni regulan ese tipo de amistad especial entre profesores y alumnos. Ni siquiera disponen de una normativa que establezca cómo deben interactuar desde el punto de vista afectivo personas que mantienen una vinculación laboral en el centro. Personas que, por ejemplo, ejercen como docentes en el mismo departamento, o en los casos en los que uno de los miembros de la pareja tiene que valorar, porque le corresponde por su cargo, el trabajo realizado por el otro.

Adultos y con consenso

Fuera de estos centros de enseñanza, tampoco hay en España ninguna legislación en vigor que prohíba las relaciones sexuales o afectivas en ningún ámbito. Siempre y cuando, eso sí, los miembros de la pareja sean personas adultas y su vinculación esté consensuada. Las universidades son entes autónomos que pueden dictar sus propios códigos de conducta. Pero de lo que no se libra ninguna es de la obligatoriedad, marcada por ley, de contar con un protocolo sobre acoso sexual.

Según los datos publicados hace escasas fechas por El Periódico, los centros universitarios catalanes han acumulado en los últimos cinco años más de 150 expedientes por acoso sexual y laboral, y han activado diferentes mecanismos de prevención y detección para casos de este tipo. Desde 2018, al menos 28 profesores han sido sancionados por estas prácticas, y otros 5 casos están a la espera de resolución.

Pero los campus de Cataluña, que reconocen 33 casos de acoso, no tienen la exclusividad en este sentido. «Son situaciones que se dan y se han dado siempre», reconoce Amparo Lasén, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. «Y hay protocolos de acoso en los centros, pero también una gran opacidad acerca de cómo se aplican. Digamos que las universidades, en general, no se muestran muy diligentes», lamenta.

Lasén recuerda, en este sentido, la experiencia de la académica y profesora británica Sara Ahmed, que trabajaba en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, «donde fue contratada a bombo y platillo para llevar la unidad de igualdad y dimitió precisamente por eso, porque no veía que las denuncias llegasen a buen puerto. Además, a menudo la situación se volvía en contra de las denunciantes».

La socióloga es consciente de que no se puede «evitar que se produzcan relaciones de poder. Precisamente por eso debe haber una infraestructura, un marco institucional que proteja a aquellas personas que tengan menos poder. Las universidades son el lugar de la ciencia y del conocimiento, de la libertad de cátedra, y todo eso está muy bien, pero también son instituciones muy jerarquizadas y existe cierta complicidad institucional. Los protocolos solos no bastan».

Amparo Lasén considera «inapropiadas» las relaciones entre profesores y alumnos, pero no entiende cómo podrían prohibirse. «¿En qué marco legal va a caber esa prohibición?», se pregunta. En cambio, Vanesa Fernández, doctora en Psicología y profesora de la Complutense, no tiene dudas al respecto. «Una relación se tiene que basar en la horizontalidad, es decir, partiendo de las mismas condiciones y no de situaciones desiguales donde uno de los miembros tendría de alguna manera poder sobre el otro». Y este tipo de vinculación desigual, apunta la experta, «también produce que el que está en el lado inferior idealice a la otra persona, lo que puede suponer una gran influencia emocional sobre ella».

Como responsable universitaria, Fernández entiende que «no deberían permitirse» estos lazos «dentro de ese marco; fuera lo que se quiera». E, insiste, «tendrían que regularse, al menos interrumpiendo la relación profesional académica entre alumno y profesor. Del mismo modo que se regula desde el código deontológico del colegio oficial de psicólogos la relación entre profesionales de la psicología y pacientes también debería hacerse en otros contextos académicos».

Denuncias Al menos 28 profesores han sido sancionados por acoso en las universidades catalanas desde 2018

«La regulación es necesaria», coincide Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia de género, dependencia emocional y autoestima. «Lo que ocurre es que vivimos en un país en el que prácticamente legislamos a golpe de tragedia y sólo cuando pasa algo se toman medidas», advierte la especialista, colaboradora habitual de televisión.

Sin poder hablar «en términos absolutos», Zorrilla advierte que cuando se da una situación de desigualdad de poder «empezamos a tener papeletas para que esa relación se convierta en tóxica o incluso peligrosa». ¿Por qué? «Porque tendemos a idealizar las figuras de autoridad sin conocer en profundidad a esa persona, y eso nos deja en una posición vulnerable». No obstante, reflexiona, «la prohibición per se» de este tipo de relaciones «quizá pueda resultar un poco extremo y afectar a algunas personas de manera injusta».