La jueza prohíbe salir del país al cirujano del 'caso Sara'

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dejó en libertad al cirujano de Sara Gómez, la mujer que falleció tras someterse a una lipoescultura en Cartagena, pero acordó la prohibición de salida del territorio nacional. La magistrada retuvo el pasaporte del investigado por homicidio imprudente, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de quebrantamiento o desobediencia en caso de no cumplir la medida cautelar impuesta.

La magistrada no se pronunció sobre la inhabilitación del facultativo, como pretendía la acusación particular, al entender que una suspensión del ejercicio de la profesión solo está prevista en derecho penal como pena tras una condena (el auto cita concretamente las penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial del artículo 33) y, por tanto, no como medida cautelar, que además de proporcionales, han de ser excepcionales y subsidiarias.

«Al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel preventivo y sancionador de primer grado, y conforme al principio de intervención mínima, la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro suficientemente relevante», explica la resolución. Lo contrario supondría, según la instructora, invertir «el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa».

Además, la juez acordó la inhibición a favor del juzgado del partido judicial de Cartagena que resulte competente por la fecha en la que tuvo lugar la intervención quirúrgica (2 de diciembre) que derivó en las lesiones que llevaron al fallecimiento de la mujer el pasado 1 de enero.

Se presenta a declarar tras la orden de detención

El médico se presentó a declarar este miércoles por la mañana como investigado por homicidio imprudente en el Palacio de Justicia de la ciudad portuaria, un día después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dictara una orden de detención este martes.

El facultativo llegó junto con su abogado, Mariano Bo. Este letrado excusó la ausencia de su representado el martes cuando había sido citado para prestar declaración y pidió algo más de tiempo para analizar la documentación en la que se basa la investigación contra él.

El abogado que representa al médico investigado defendió este miércoles su competencia profesional con el argumento de que «es médico y tiene el MIR». «Se trata de un procedimiento por una presunta imprudencia médica y hemos venido y estamos esperando a que pueda prestar declaración para después hacer las consideraciones que procedan», dijo el representante legal.

