Una de cada cinco parejas se separa en los primeros diez años de matrimonio

Más de la mitad de los matrimonios en España se acaba separando y el cociente entre rupturas conyugales y bodas ha superado el 60% en ... trece de los últimos 18 años, según el informe 'El divorcio en España', elaborado por el Observatorio Demográfico CEU y publicado este miércoles. La tendencia de los divorcios se ha estabilizado en los últimos años en el 50%, pero la causa tiene que ver, sobre todo, con el descenso de la nupcialidad, ya que se ha desplomado el número de bodas.

Por edades, más de un tercio de las parejas se separa antes de los 20 años de casados; uno de cada cinco, en los primeros diez años; y uno de cada ocho lo hace en los primeros siete años. La franja de edad en que es más probable divorciarse va de los 40 a los 49 años, en ambos sexos (en torno al 40% de todos los divorcios), seguida de la de 50 a 59 años. En 2022 el 42,2% de los varones y el 33,2% de las mujeres tenían 50 años o más en el momento de divorciarse. En las mujeres, el segmento de las menores de 40 años concentró de media el 33,1% de los divorcios en el periodo 2013-2021, tasa que en 2022 descendió al 26,1%.

El documento también constata que en los últimos 15 años, y sobre todo, en la última década, la custodia compartida de los hijos menores se está convirtiendo en la opción preferida por los padres que rompen su relación. Mientras en 2008 se daba en el 10% de los divorcios con hijos, en 2021 representa el 43%.

Si existió mutuo acuerdo entre los cónyuges, el procedimiento de divorcio, en el periodo 2015-2019, se realizó en menos de tres meses en el 66% de los casos, el 88% en menos de cinco meses y el 97% en menos de once. En los divorcios contenciosos, los procesos fueron mucho más lentos: el 5% en menos de tres meses, el 31% en menos de cinco meses, y el 74% en menos de once. En el 26% de los divorcios contenciosos se necesitaron más de once meses, periodo que solo se dio en el 3% de los casos de mutuo acuerdo. Entre 2013 y 2022, en el 75% de los divorcios, la demanda se resolvió de mutuo acuerdo.