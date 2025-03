Cinco alternativas saludables al pan rallado para empanar que te ayudarán a cuidar tu dieta

Redacción Hoy Jueves, 6 de marzo 2025, 15:06 Comenta Compartir

Los alimentos empanados son uno de los platos favoritos de muchos hogares. Pero, ¿sabías que el pan rallado tradicional, aunque común en muchas recetas, no es la opción más saludable? Al estar elaborado principalmente de pan blanco, está lleno de carbohidratos refinados, grasas saturadas y carece de nutrientes esenciales. Por eso, aunque deliciosa, no es la alternativa más saludable si quieres mantener una dieta sana. Aunque puedes seguir empanando tus recetas de forma esporádica, te traemos cinco alternativas saludables para que no renuncies a su sabor.

Avena. Es una opción rica en fibra y nutrientes. Solo necesitas triturarla un poco para que tenga una textura similar al pan rallado, y le dará un toque suave y saludable a tus empanados. Se pueden usar copos de avena finos o triturados en forma de harina.

Harina de almendras o almendras molidas. Aportan grasas saludables y un sabor único, perfecto para aquellos que buscan algo más crujiente y con un toque de sabor a nuez. Además, aportan más proteína a nuestra dieta.

Quinoa. La quinoa es una semilla rica en proteínas y fibra, además de ser naturalmente sin gluten, por lo que es una opción perfecta para intolerantes. Para usarla como alternativa al pan rallado, solo tienes que cocerla y luego secarla un poco en el horno o en una sartén.

Semillas de chía. Puedes triturarlas para crear una textura similar a la del pan rallado. Son una opción muy nutritiva ya que son ricas en ácidos grasos omega-3 y fibra.

Coco. El coco rallado es una baja en carbohidratos y perfecta para empanados sin gluten.

No son las únicas alternativas al empanado tradicional, y es que si le echamos imaginación, podemos empanar casi con cualquier cosa. Desde kikos u otros 'snacks' hasta cereales del desayuno o torreznos. Sí, has leído bien, estas clásicas cortezas, trituradas, pueden ser una alternativa perfecta al pan rallado.

Temas

Recetas