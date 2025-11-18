¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre? La sorprendente teoría de Avi Loeb y lo que dice la NASA
Algunos científicos califican las teorías de Loeb como un «insulto a la práctica científica rigurosa»
Judith Rueda
Martes, 18 de noviembre 2025, 09:58
El cometa 3I/ATLASha generado mucho revuelo en los últimos meses debido a unas polémicas teorías del científico Avi Loeb en las que afirma que no se trata de un cometa sino de una nave espacial. En las últimas revisiones del cometa se ha podido observar el desprendimiento de material gaseoso que Loeb justifica como de «origen técnológico» y explicaba que «es improbable que las sondas de partículas en satélites terrestres puedan captar partículas de estos chorros». No es la primera vez que afirma que es de origen artifical, sino que ya hizo declaraciones similares con anteriordad.
Sin embargo, la NASA, la Agencia Espacial Europea y científicos como la astrónoma de la Universidad de Regina en Canadá, Samantha Lawler o el astrofísico de la Universidad de Oxford, Chris Lintott han desmentido sus hipótesis. El propio Lintott clasificaba las teorías de Loeb como un «insulto a la práctica científica rigurosa». E incluso el propio Loeb tacha de plausible que se trate tan solo de un cometa natural, ya que como explicaba Samantha Lawler, «este cometa se comporta exactamente como lo esperaríamos de un cuerpo expulsado desde otro sistema estelar».
Este cometa se encuentra a una distancia segura de la Tierra, alcanzando su punto más próximo el 19 de diciembre, sin embargo su distancia será de 270 millones de km, superando la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Por este motivo solo podrá observarse mediante un telescopio, y ya se encuentra en su pico de mejores condiciones de observación, que durará estos dos últimos meses de 2025.