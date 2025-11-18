¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre? La sorprendente teoría de Avi Loeb y lo que dice la NASA Algunos científicos califican las teorías de Loeb como un «insulto a la práctica científica rigurosa»

El telescopio espacial Hubble captó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025, cuando el cometa se encontraba a 445 millones de kilómetros (277 millones de millas) de la Tierra. Hubble muestra que el cometa tiene una envoltura de polvo en forma de lágrima que se desprende de su núcleo sólido y helado.

Judith Rueda Martes, 18 de noviembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

El cometa 3I/ATLASha generado mucho revuelo en los últimos meses debido a unas polémicas teorías del científico Avi Loeb en las que afirma que no se trata de un cometa sino de una nave espacial. En las últimas revisiones del cometa se ha podido observar el desprendimiento de material gaseoso que Loeb justifica como de «origen técnológico» y explicaba que «es improbable que las sondas de partículas en satélites terrestres puedan captar partículas de estos chorros». No es la primera vez que afirma que es de origen artifical, sino que ya hizo declaraciones similares con anteriordad.

Sin embargo, la NASA, la Agencia Espacial Europea y científicos como la astrónoma de la Universidad de Regina en Canadá, Samantha Lawler o el astrofísico de la Universidad de Oxford, Chris Lintott han desmentido sus hipótesis. El propio Lintott clasificaba las teorías de Loeb como un «insulto a la práctica científica rigurosa». E incluso el propio Loeb tacha de plausible que se trate tan solo de un cometa natural, ya que como explicaba Samantha Lawler, «este cometa se comporta exactamente como lo esperaríamos de un cuerpo expulsado desde otro sistema estelar».

Este cometa se encuentra a una distancia segura de la Tierra, alcanzando su punto más próximo el 19 de diciembre, sin embargo su distancia será de 270 millones de km, superando la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Por este motivo solo podrá observarse mediante un telescopio, y ya se encuentra en su pico de mejores condiciones de observación, que durará estos dos últimos meses de 2025.