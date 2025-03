¿Existen los ovnis? La NASA desvela el resultado de sus estudios

Redacción Jueves, 18 de mayo 2023, 20:21 Comenta Compartir

El pasado noviembre de 2022 se anunciaba que la agencia espacial había seleccionado a 16 personas para investigar Fenómenos Aéreos No identificados (aquello de objetos voladores no identificados, ovnis, parece pasó de moda). Seis meses depués, la NASA parece tener los resultados. Estos serán publicados el 31 de mayo de 2023 y pretenden arrojar luz a ciertos avistamientos de fenómenos extraños para los que los científicos no han conseguido dar explicación.

La NASA ha anunciado a través de un comunicado que ya está preparada para proporcionar los primeros resultados y conclusiones de su primer estudio independiente sobre estos 'ovnis'. Tiene previsto presentar las primeras conclusiones de un estudio en una conferencia pública el próximo miércoles 31 de mayo a las 16.30 horas. Este evento será transmitido en vivo a través de todas las plataformas y redes sociales de la agencia espacial. «Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA», dijo Thomas Zurbuchen, Administrador Asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. «Comprender los datos que tenemos sobre fenómenos anómalos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable».

Durante la conferencia, se revelarán los resultados preliminares de este trabajo científico antes de la publicación del informe final completo, que está programado para el próximo verano. Además, se responderán preguntas de algunos usuarios relacionadas con estos fenómenos enigmáticos. Después de la conferencia pública, la NASA tiene previsto llevar a cabo una rueda de prensa independiente, que probablemente se realice a puerta cerrada, exclusivamente para los medios de comunicación.

En esta segunda reunión, los expertos que han liderado el estudio podrán comentar y discutir los resultados. Se espera que Dan Evans, administrador adjunto del departamento de investigación y dirección de misiones científicas de la NASA, y David Spergel, presidente de la Fundación Simons y líder del equipo de estudio independiente sobre ovnis de la NASA, estén presentes en este evento.

