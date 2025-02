Un fármaco logra remitir el cáncer de colon en todos los pacientes del estudio

redacción Jueves, 9 de junio 2022, 18:38 | Actualizado 18:53h. Comenta Compartir

Es, para muchos, la noticia del mes y casi la del año. Dostarlimab ha conseguido que en los 18 pacientes con cáncer de recto (colonorrectal) que se sometieron al estudio, la enfermedad desapareciera y fuera indetectable mediante examen físico, endoscopía, escaneos PET y resonancias magnéticas.

Los pacientes padecían cáncer de recto localmente avanzado, y durante seis meses se sometieron a un tratamiento con el fármaco que se les administró cada tres semanas y costó unos 11.000 dólares por dosis. Tal y como apunta el New York Times, los pacientes que participaron en el ensayo lo hicieron como alternativa a otros tratamientos más invasivos como la radioterapia o la quimioterapia, pensando que después tendrían que someterse a ellos igualmente. Pero no fue necesario.

«Hubo muchas lágrimas de felicidad», señaló a The New York Times Andrea Cercek, oncóloga asimismo del MSK y coautora del trabajo publicado el pasado domingo en la revista científica New England Journal of Medicine y liderado por un equipo del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering (Nueva York). «Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer», dijo el doctor Luis A. Diaz Jr., otro de los autores del estudio. Una remisión absoluta en todos los pacientes es algo «inaudito», dijo.

Dostarlimab

Dostarlimab funciona exponiendo las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas.

Otra sorpresa tras el estudio fue que ninguno de los pacientes tuvo complicaciones clínicas significativas. En promedio, uno de cada cinco pacientes sufre alguna reacción adversa al tomar inhibidores de puntos de control inmunitario como dostarlimab. Aunque la mayoría de las reacciones son controlables, entre el tres y el cinco por ciento de los pacientes que toman inhibidores de puntos de control presentan complicaciones más graves que, en algunos casos, resultan en debilidad muscular y dificultad para tragar y masticar.

Esta es «la mejor noticia que podría entrar en mi casa», asegura un usuario de Twitter, donde ya celebran este avance científico. «Para los que tenemos antecedentes y estamos bajo vigilancia esto es increíble», comenta otro.

Hanna K. Sanoff, del Centro Oncológico Integral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte, que no participó en el estudio, lo calificó de «pequeño pero convincente». Sin embargo, añadió que aún no se sabe si los pacientes están curados. «Se sabe muy poco sobre la duración de tiempo necesario para averiguar si una respuesta clínica completa al dostarlimab equivale a una cura». Tendrían que ser replicados para asegurarse de que equivalen a una cura.