Ciberángeles de la guarda contra depredadores de niños

«No hay nada más gratificante que salvar a un niño de las garras de un malo»

«Cuando yo hace 20 años entré en lo que entonces se llamaba la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) lo único que pensé fue: '¡Por Dios, que no me toquen los niños!' Y me cayó. A mí me gustaban los ordenadores y pensaba en perseguir hackers… sin embargo, ahora no me arrepiento de mi carrera profesional. El trabajo en los grupos de Protección al Menor es durísimo, pero no hay nada más gratificante que salvar a un niño de las garras de un malo», dice con rotundidad el subjefe de uno de estos grupos.

«Lo cierto es que no hay nadie que pida ser destinado a esta unidad», afirma este oficial que lleva ya dos décadas persiguiendo pederastas, pero que, sin embargo, revela que en los grupos de menores de ciberdelincuencia, al final, la rotación es mucho menor que en otras unidades, ya que la media de permanencia roza los diez años.

Este mando de la 'operación Renascere' tiene una explicación romántica de por qué los funcionarios se quedan en un puesto tan ingrato. «Para mí es un trabajo mucho más pasional que luchar contra el fraude fiscal o contra el narcotráfico… las víctimas son niños y eso es un acicate muy potente cada día», asegura este policía, que no tiene hijos, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, que sí que son padres. Aun así, y a pesar de esta 'recompensa', este jefe policial ha conocido ya dos casos de agentes que al poco tiempo tuvieron que pedir el cambio de destino por la crudeza del día a día

«El perfil de los integrantes de estos grupos, aún siendo técnico e informático, no es su cualidad más importante. Se necesita fluidez con el inglés porque casi todo en este mundo se mueve en ese idioma, también las relaciones con otras policías, pero sobre todo es imprescindible mucha capacidad de análisis y preparación para un trabajo tedioso como puede ser repasar uno a uno 20.000 líneas de conversación entre sospechosos sin poder saltarte una sola frase y sin poder leer en diagonal porque ahí puede estar la suerte de un niño», apostilla este policía apasionado de lo suyo y actual instructor también en las técnicas de Interpol.