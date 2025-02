Qué es ChatGPT y por qué todo el mundo habla de él

Irene Toribio Lunes, 17 de abril 2023, 12:24 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

Este servicio, una inteligencia artificial generativa, es capaz de dar respuestas a temas complejos o mantener conversaciones con un usuario. En otras palabras, ChatGPT es un chatbot que emplea el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial. La pacense Paloma Megías Mesa, Data Scientist del IIC (Instituto de Ingieniería del Conocimiento), nos explica que es un sistema de chat especializado en conversaciones que está basado en un modelo de lenguaje llamado GPT-3.

Para que entendamos mejor su definición necesitamos entender qué es un modelo de lenguaje. Paloma señala que «se trata de un sistema de inteligencia artificial que está formado por lo que se conocen como un conjunto de redes neuronales profundas y que ha sido entrenado para comprender el lenguaje. Lo que hacen es relacionar conceptos y entenderlos tanto en sí mismos como en su contexto. Con ellos podemos realizar tareas como resumir, generar, clasificar e, incluso, traducir textos, entre otras».

En este caso en concreto, GPT-3 es un modelo generativo, lo que quiere decir que dado un texto crea palabras nuevas a partir de él. «Lo que hace es aprender cómo se estructura el lenguaje y predice qué palabras son más probables que aparezcan a continuación de otras, consiguiendo así formar oraciones completas», añade.

«Lo que hace especial a ChatGPT es la forma en la que está diseñado, porque es un chat al que podemos hacerle preguntas, obtener respuestas inmediatas y continuar el hilo de cuestiones como si estuviéramos entablando una conversación, ya que tiene en cuenta todo lo que hayamos preguntado anteriormente. Lo hace de una forma tan precisa que parece capaz de responder casi a cualquier pregunta que le hagamos de una manera muy coherente. Esto ha sido posible también ya que a la hora de crearlo, OpenAI puso a un equipo de personas a probar el sistema y evaluar las conversaciones que se iban generando», explica.

¿Cómo se ha entrenado? ¿Por qué es tan bueno y «sabe» tanto?

Decimos que ChatGPT es capaz de aprender y mejorar progresivamente a partir de los datos con los que ha sido entrenado. De hecho, cada vez que usamos este chat, toda esta información se usa de nuevo para que su capacidad sea aún mejor, de tal forma que podemos incluso evaluar nosotros mismos también la calidad de la respuesta que nos ha dado.

Por estos motivos ChatGPT está preparado para mantener una conversación coherente sobre cualquier tema, para darnos un resumen de un artículo, para crear una canción con unas ideas determinadas, proponernos un menú semanal con la lista de la compra que necesitaríamos para realizarlo incluida o una rutina de gimnasio a partir de las pautas que le pidamos.

Veamos algunos ejemplos:

Ampliar Ejemplo de una conversación con ChatGPT

Ahora, veamos qué ocurre si le pedimos que componga una canción:

Ampliar

«Muchas veces las respuestas de ChatGPT no son correctas o incluyen información que no es del todo cierta» Paloma Megías Mesa Data Scientist del IIC

¿ChatGPT miente en sus respuestas?

Como muchos usuarios han comprobado en numerosas ocasiones, muchas veces las respuestas de ChatGPT no son correctas o incluyen información que no es del todo cierta, sobre todo si el nivel de complejidad que le exigimos es alto. ChatGPT no entiende lo que genera, recordemos que lo que hace es completar texto con las palabras que considera más probables, de tal forma que por muy fiables que parezcan sus respuestas dada la seguridad que nos transmite, está en nosotros luchar contra la desinformación, en ser críticos y contrastar la veracidad de esas respuestas.

La Agencia Española de Protección de Datos investiga ChatGPT

La Aepd ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, propietaria del servicio ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa. Según informan, la semana pasada, la Agencia solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos, del que la Aepd forma parte, que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria, al considerar que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.

En un comunicado oficial, la Agencia confirma que el comité ha decidido lanzar un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades de protección de datos. Con el inicio de la investigación en España y la participación en el grupo de trabajo europeo, la Agencia actúa en paralelo en el marco de sus potestades y competencias como autoridad nacional de supervisión y control, además de en coordinación con sus homólogas europeas a través del comité.

«La Agencia aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente, ya que considera que sólo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas», señalan.

De hecho, el GPDP (Garante para la Protección de Datos Personales) de Italia ha prohibido, ya, con efecto inmediato el uso de ChatGPT. El regulador italiano ordenó el pasado 31 de marzo el bloqueo de esta herramienta de OpenAI, por supuesta recopilación ilícita de datos personales.