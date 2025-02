El motivo por el que no deberías beber cerveza en copas congeladas este verano Podrías estar tomando cerveza con sabor a todo, menos a cerveza

Lunes, 20 de junio 2022, 18:30 Comenta Compartir

Seguro que es algo que has hecho millones de veces y más cuando, como en Extremadura estos días, el termómetro supera los 30 grados. Combatir el calor con una cerveza en la terraza de tu bar favorito de la ciudad es un plan dificil de superar, y si ya en el bar te dicen que tienen copitas o jarras congeladas para servirtela más fría todavía... Allá que vas. Pues podrías haberte equivocado todo este tiempo. Muchos expertos aseguran que la cerveza, servida en cañas, copas o jarras congeladas, pierden gran parte de su sabor, te contamos el motivo.

Tal y como explica José L. Corral en 'Cervezasfrías', el hielo de la copa absorbe con facilidad olores y sabores externos, en este caso el de los arcones congeladores donde muchos hosteleros las guardan junto con otros productos como carnes y pescados. Además, el hielo de la copa también altera la textura de la espuma. Para colmo, muchos trocitos de hielo pueden quedarse en el interior y alterar la cerveza... Vamos, que estarías bebiendo cerveza con agua.

El experto ha señalado, además, la temperatura a la que deberían estar las cervezas. El rango de temperaturas óptimo para todas las cervezas podría ir entre los 3 y los 13ºC, con algunas excepciones, apunta «las cervezas oscuras se deben servir más tibias que las claras y las cervezas de menor graduación alcohólica deben servir más frías que las de alta graduación».

Así que, si eres de los que bebe la cerveza muy, pero que muy fría, lo mejor es que la dejes muchas horas en el frigorífico, y en caso de tomarla en el bar... Mejor no la dejes mucho tiempo sobre la mesa con estas temperaturas, ¡ya sabes lo rápido que se calientan!

Trucos para enfriar rápido una cerveza

Si pese a todo te encanta la cerveza casi congelada y no temes a que pierda algo de su sabor o textura, apunta estos consejos para enfriar una cerveza rápido si no has tenido tiempo de dejarla en la nevera el tiempo suficiente.

Envuelve el botellín o la lata en papel de cocina y mójalo con agua y sal. Métela 5 minutos en el congelador y voilá.

Otro truco es meter tus botellines en un barreño con hielo y mucha, mucha sal. Ésta hará que los hielos se derritan más rápido y tu cerveza esté fresquita en mucho menos tiempo.

Temas

Cerveza