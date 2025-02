Un cementerio de Madrid habilitará un espacio para recordar a los bebés fallecidos antes de nacer

EP Martes, 29 de octubre 2024, 12:43 Comenta Compartir

El cementerio de la Almudena inaugura este jueves el 'Parque de las Mariposas', con columbarios para hijos no nacidos o fallecidos al poco de nacer, ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en el Pleno de Cibeles.

Se trata de un espacio en el cementerio de la Almudena «pensado para las familias que perdieron a sus hijos durante la gestación o poco después de nacer». El Parque de las Mariposas arrancó en 2021, cuando la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios puso en marcha la primera edición del concurso de Final de la Vida y de Apoyo al Duelo.

La iniciativa ganadora, presentada por la Asociación El Hueco de Tu Vientre, es el origen de este Parque de las Mariposas. Sanz ha asegurado que la iniciativa ya estaba en los planes de la empresa municipal, aunque la iniciativa de la asociación les permitió abordarlo de forma conjunta.

En 2022 se llevó a cabo la licitación del proyecto, que se adjudicó en junio de 2023, y desde agosto del año pasado se han llevado a cabo las obras, que han consistido en la rehabilitación de un área preferente de la Almudena en la que se ubica este nuevo espacio. El resultado de estos años de trabajo culminará con la apertura del Parque de las Mariposas este jueves 31 de octubre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

Una zona ajardinada para esparcir las cenizas

El nuevo espacio está formado por columbarios en pared, columbarios arbusto y una zona ajardinada para el esparcimiento de las cenizas. También cuenta con un monolito, unos bancos y una placa que invita a la reflexión y a la memoria.

«El propósito del Parque de las Mariposas es contribuir a aliviar el sufrimiento, facilitar el duelo de las familias que han sufrido una muerte perinatal ayudando a crear una nueva relación entre los familiares y los niños no nacidos», ha explicado la vicealcaldesa.

La concejala de Vox Carla Toscano ha elevado al Pleno una proposición para que los cementerios municipales puedan reservar una parcela para ese fin. «Vamos a seguir buscando espacios pero no será posible en todos los cementerios, especialmente en los más antiguos», ha contestado Sanz. La proposición de Vox, enmendada por el PP, ha salido adelante con el sí de la derecha, la abstención del PSOE y el rechazo de Más Madrid.

Toscano ha argumentado que «hay unos difuntos de los que no se habla, los bebés en el vientre materno. Hay un dolor del que no se habla, y es el de los padres que pierden a un hijo antes de nacer».

«Esos bebés son personas, aunque la ideología imperante nos intente convencer de que no lo son, y como personas merecen recibir digna sepultura», ha manifestado, después de subrayar que «esos padres, con el dolor infinito que supone la pérdida de un hijo, merecen recibir ese cuerpo, acogerlo, honrarlo y enterrarlo».

La edil de Vox ha indicado que «en la mayoría de las comunidades autónomas existe un protocolo por el que los bebés no nacidos, si tienen menos de 22 semanas, son tratados como material biosanitario, como residuos. Se hace con ellos lo mismo que con un tumor: al contenedor y al crematorio».

A partir de la semana 22, «o en algunos casos si los padres lo piden, se les dan los restos, por no hablar de las dificultades para registrar a estos niños en el registro civil y en el libro de familia cuando tienen menos de seis meses de gestación. Estos niños son inscritos en el legajo de abortos como criaturas abortivas. Para estos bebés no hay respeto, no hay duelo ni acompañamiento para los padres. Lo que hay es un trato degradante, deshumanización y olvido», ha condenado.

«Cada uno de estos niños tiene un alma, independientemente de su tamaño, que sea una personita de 6 milímetros, de 8, de 20, no importa. Cada uno de estos bebés es un ser único, irrepetible y precioso, que merece ser tratado y enterrado como lo que es un ser humano que rebosa dignidad», ha proseguido.

DUELO GESTACIONAL «POCO VISIBILIZADO Y MUY SILENCIADO»

La socialista Soledad Murillo ha puesto el foco en lo poco que se viene trabajando en el duelo perinatal y gestacional, una «catástrofe emocional», para pasar a criticar a Vox por «volver a insultar» a las mujeres que toman la decisión de abortar, «la no deseada», «la más difícil, que es decidir no tener una criatura».

También ha recordado que existe un registro civil individual, «que no hace falta ni que sea por matrimonio ni por familia, y que ese registro con apellidos y con nombres significa que no ha desaparecido para la familia».

La concejala de Más Madrid Carolina Elías ha coincidido en que el duelo gestacional «está poco visibilizado y muy silenciado». En España, «las clínicas acreditadas se efectúan un 90% de las interrupciones derivadas de la sanidad pública. Estos procesos son afrontados por parte de equipos profesionales que se esfuerzan cada vez con más conciencia y meticulosidad en acompañar a las mujeres y a sus familias en el proceso de duelo».

«Este esfuerzo por parte de las clínicas acreditadas por ofrecer a las mujeres y a sus familias los recursos necesarios para avanzar en este proceso no deja de hacer necesario un aumento de recursos públicos al servicio de estos acompañamientos», ha reclamado.

Desde Más Madrid están «comprometidos con la humanización del sistema sanitario en este sentido, lejos del intento infantilizador e instrumentalista de Vox con esta proposición».

