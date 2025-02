Cataluña, preparada para entrar en fase de emergencia por sequía el 1 de febrero

Cataluña se prepara para entrar en la fase de emergencia, ante la peor sequía del último siglo, desde que hay datos oficiales registrados. La comunidad catalana está en situación crítica y el Govern decretará el estado de emergencia cuando la media de sus pantanos esté ... al 16% de su capacidad. Los embalses están muy cerca de este porcentaje (16,7%) y si no llueve en las próximas fechas la entrada en fase de emergencia se producirá en 10 días, más o menos. La patronal de los gimnasios afirma que la entrada en la fase de emergencia será el 1 de febrero, según les ha trasladado el Govern de manera interna. «No sé si en alguna reunión les hemos trasladado que sería el 1 de febrero, pero si hacemos números esa fecha es bastante aproximada», ha afirmado este martes el consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort.

El plan especial de sequía de la Generalitat contempla tres fases para la situación de emergencia, cada una de ellos más grave. El Govern ultima las medidas que adoptará cuando se pase de la fase de preemergencia o de excepcionalidad a la emergencia. En el consejo de gobierno de este martes, el Ejecutivo autonómico ha aprobado tres acuerdos, destinados a optimizar el uso del agua. Según Mascort, en un año, Cataluña ha reducido un 12% de su consumo de agua. No obstante, 700 municipios han denunciado ante el Govern que tienen fallos en las redes y hay pérdidas de agua. Según la Generalitat, unas 60 localidades podrían ser sancionadas por incumplir las medidas impuestas por el Gobierno catalán en los últimos meses. En la fase uno de emergencia, cada ciudadano podrá consumir 200 litros al día; en la fase 2, 180 litros, y en la 3, la más severa, 160 litros.

Entre las medidas que entrarán en vigor estas próximas semanas, en la fase uno de emergencia, no está contemplada aún la llegada de agua en barcos a Barcelona. El Govern ha apuntado que esa medida, que sería extrema y que no soluciona la situación general de sequía, podría adoptarse en el mes de junio. El Gobierno catalán están negociando con navieras para tener barcos listos para cuando sea necesario. Eso sí, no avanza de cuál será el puerto de origen.

El uso de agua para regar jardines y zonas verdes, tanto de carácter público como privado, estará prohibido, salvo algunas excepciones si se hace con agua regenerada o freática. El riego de los campos de hierba natural para la práctica deportiva se permitirá en algunos supuestos, como por ejemplo, si la instalación compensa lo gastado en el riego con el ahorro en las duchas.

En un principio, se barajó prohibir el llenado de piscinas, pero el Govern ha flexibilizado las restricciones. En fase uno, las piscinas en las que no se produzca una actividad federada, no podrán rellenarse. En las piscinas de los equipamientos deportivos, podrán rellenar, nunca desde cero, si compensan con medidas de ahorro como el cierre de las duchas.

Estará prohibido lavar el coche en casa o en el garaje, salvo que se haga en zonas comerciales dedicadas a ello, las duchas de las playas seguirán cerradas y se prohibirá a celebración de actos lúdicos, tanto públicos como privados donde se utilice el agua, ya sea pistas de hielo temporales, fiestas de la espuma o juegos similares.

Además, el Govern reducirá el 80% del agua destinada a uso agrícola, un 25% de la que se usa para la industria y un 25% menos para el uso recreativo.