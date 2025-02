Castigo de la Iglesia a uno de los curas que deseó la muerte del Papa

El sacerdote Toledano Francisco José Delgado, que lideró una tertulia de curas en YouTube donde llegaron a desear la muerte del Papa Francisco, ha ... tenido que abandonar sus redes sociales -incluido su canal propio de YouTube- por imposición del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. Así lo comunicó este martes el propio sacerdote en su cuenta de «X».

«Por orden directa de mi arzobispo me veo obligado a interrumpir la actividad en todas mis redes y a suspender mi participación en medios de comunicación. En esta ocasión no lo hago por mi propia voluntad. No me queda más remedio que defenderme de una calumnia de la que espero algún día poder dar detalles», indicó el polémico cura.

En su despedida de las redes sociales, el padre Francisco José aclara que «obviamente, a pesar de la persecución, sigo manteniendo mi propósito de ser fiel a la Iglesia de Cristo y a su jefe visible, que es el Papa Francisco». «Ofrezco todos los sufrimientos de esta situación por la conversión de aquellos que dañan a la Iglesia, desde fuera y desde dentro. Viva Cristo Rey», concluye su escrito.

Franco y la homosexualidad

De esta forma finaliza la experiencia de este sacerdote que se hizo famoso junto a otros por sus opiniones en la tertulia de «La Sacristía de la Vendée», en YouTube, donde además de pedir rezar para que «el Papa pueda ir al cielo cuanto antes», alabaron la figura de Francisco Franco «porque salvó a la Iglesia Católica en España del exterminio y de la mayor persecución que ha sufrido durante veinte siglos de historia» y criticaron duramente las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia.

El Arzobispado de Toledo sólo reaccionó a las opiniones en torno al Papa expresando públicamente «el profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre».

Pocas semanas después se cancelaba la tertulia de «La Sacristía de la Vendée» aunque el padre Francisco José siguió activo en su perfil de «X» y en su canal particular de YouTube. En ellos apuntó recientemente que «al margen de que un espermatozoide no es un ser humano, a diferencia de un embrión, que sí lo es, efectivamente, el aborto y la masturbación son pecados mortales. Prueba de que de premisas erróneas se pueden sacar consecuencias verdaderas». En otra ocasión, hablando de la poligamia y la sodomía se preguntó: «¿Para cuándo una comisión que discuta abiertamente la conveniencia de volver a los sacrificios humanos?».