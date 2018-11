La casa de las piedras preciosas Egor Gavrilenko, director del laboratorio de análisis y certificación del IGE, examina un diamante. A la derecha, muestrario de gemas y escaneo de una gargantilla de esmeraldas. :: Elvira Megías / FOTOS: Diamantes, rubíes, esmeraldas... Diez mil piezas pasan cada año por el Instituto Gemológico Español para certificar su calidad. «Hay gente que piensa que trae una fortuna, que en realidad no vale nada; se llevan muchos chascos» JOSÉ ANTONIO GUERRERO Lunes, 12 noviembre 2018, 08:10

Creía que aquel pedrusco de color verde esmeralda que brillaba en el fondo del mar le iba a dar el pasaporte al mundo de los ricos. Pero no salió de pobre. Resultó que la pieza no valía nada. «La trajo un hombre que nos dijo que la había encontrado mientras buceaba lejos de la costa; debió de pensar que tenía valor, pero es un simple trozo de vidrio artificial». Lo cuenta Egor Gavrilenko, doctor en Geología y director del Laboratorio de Análisis y Certificación del Instituto Gemológico Español (IGE), la institución que más sabe de piedras preciosas en nuestro país. «Nos llega mucho material que a ojos de la gente parece valioso, pero realmente su valor es cero», apunta este ruso de San Petersburgo de 45 años, la mitad de ellos en Madrid, a donde vino a preparar su tesis sobre las esmeraldas de los Urales y se encontró una joya, la española con la que se casó. La roca verdosa, del tamaño de un balón de balonmano, se erige ahora sobre una de las estanterías del laboratorio, como si fuera un monolito a la codicia, una llamada de atención de que no es oro todo lo que reluce. «Ni siquiera vinieron a recogerla», apostilla Egor en su 'oficina', un búnker blindado con cámaras de vigilancia, caja fuerte y doble puerta acorazada por donde cada año pasan diez mil piedras preciosas para ser analizadas, calibrar su calidad y recibir su correspondiente certificación.

Entre los clientes del laboratorio hay de todo. Desde el particular que ha heredado una alhaja y quiere saber si es valiosa o desea asegurarla, a profesionales de la joyería que no disponen de los carísimos instrumentos de alta tecnología con los que cuenta el IGE para conocer al detalle la calidad de una pieza, o empresas que se dedican a la subasta de piedras preciosas y buscan un certificado que brinde tranquilidad a sus compradores. En definitiva, que nadie les dé gato por liebre.

HISTORIA DEL IGE Fundado hace 51 años. El Instituto Gemológico Español (IGE) es una entidad privada que crearon los joyeros de Madrid en 1967. Hoy suma 400 socios de toda España y además de la certificación y tasación de piedras preciosas, tiene un aula de formación de gemólogos y organiza cursos sobre todo lo que tiene que ver con joyas. Su director (en la foto) es Benjamín Calvo, catedrático de Mineralogía, que desde hace 35 años dirige también el museo de minerales de la Escuela de Minas, próxima al IGE. 40 euros es la tarifa mínima para la certificación de una gema. Pero la más habitual es de 50 a 130 euros. El coste puede alcanzar los 700 euros si se trata de una piedra muy especial, por ejemplo, un diamante de más de 20 quilates. Una semana. Los informes suelen estar listos en una semana, pero también hay un servicio urgente: si se entrega la gema por la mañana, el certificado puede estar listo por la tarde.

Hace unos años aterrizó en el IGE un señor «muy serio» con una bolsita llena de piedrecitas que él pensaba que eran diamantes. Las había encontrado en el Amazonas y se disponía a acometer una fuerte inversión para comprar un enorme terreno para extraer más piedras como ésas del saquito. Pero, antes de gastarse los cuartos, quería que Egor y su equipo las examinaran. «Eran solo unos cristales de cuarzo. ¿Por qué pensaría que esto vale algo? ¡Pero si se ve que solo es cuarzo!», clama el gemólogo ruso mientras observa el 'tesoro' que aquel señor tan formal tampoco se molestó en recoger.

196 grados bajo cero

El gabinete donde Egor trabaja junto a otras tres profesionales se ha quedado pequeño para todos los artilugios electrónicos que pueblan las mesas. Por aquí un microscopio gemológico, por allá un espectrómetro para graduar el color de las piedras... De repente, Egor saca una especie de termo con nitrógeno líquido a ¡196 grados bajo cero! Se enfunda unos guantes y deposita unas gotas sobre un minúsculo diamante que reposa en un platillo metálico. La piedra se congela inmediatamente entre fumaradas blancas y ya está lista para comprobar en una pantalla su espectro; sí, su espectro, que, aunque nada tiene que ver con fantasmas, sí viene a mostrar el verdadero espíritu del diamante, en este caso si el leve color amarillo que luce es completamente natural o si, por el contrario, ha sido inducido por algún tratamiento, lo que le restaría muchísimo valor. La máquina de la verdad ha cantado: el diamante es natural.

Alguno de esos chismes cuestan un dineral, 60.000 euros, una inversión que pocos joyeros pueden acometer, por lo que recurren al laboratorio del IGE, que ofrece unas tarifas más asequibles. De 40 a 700 euros, dependiendo del trabajo, aunque la horquilla más habitual oscila entre los 50 y 130 euros. «Hay piezas especiales que te pueden llevar más de un día analizarlas a fondo, y luego está el trabajo más rutinario con gemas más económicas que no presentan ningún problema. El otro día nos trajeron un diamante natural con color de fantasía y eso requiere de una investigación, incluida la consulta de artículos científicos», indica Gavrilenko.

Al laboratorio entran diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, espinelas, cuarzos, tanzanitas, turmalinas, topacios, aguamarinas, jades, ópalos... y vidrios como el que halló aquel buceador bajo el mar. Y proceden de clientes españoles y también de alemanes, franceses, ingleses, portugueses...

Cada piedra, por insignificante que parezca, es sometida a varios tests y todas sus características (peso, color, pureza, calidad de talla, entre otros parámetros) pasan al informe que se entrega al interesado. La política de la casa es el «absoluto» secreto sobre la identidad del cliente, hasta el punto de que nunca se pregunta por la procedencia de lo que les llega. Algún famoso ha recurrido a ellos, pero ni se les pasa por la cabeza revelar su identidad. «La discreción es fundamental en nuestro trabajo. Estamos hablando de piezas de muchísimo valor. Una piedrecita que llevas en el bolsillo de la camisa puede valer una fortuna», ilustra Egor, que, en aras de preservar tal confidencialidad, ruega a la fotógrafa que evite enfocar cualquier hoja de trabajo con nombres y notas escritas a mano. El gemólogo insiste: «Hay que proteger a los clientes y ser discreto. Y honesto». - ¿Honesto? ¿Es que reciben presiones? - Sí, hay una presión constante por parte de los clientes para que les demos la mayor calidad posible a sus gemas. Pero ahí está la seriedad del laboratorio y la tarea de mantener el rigor, de no inflar los parámetros, y de no tener ningún interés en la operación de compra-venta. Por eso es importante quién certifica las joyas. Hay laboratorios más serios y otros que, por atraer más trabajo, aflojan el criterio. El IGE lleva cincuenta años y es parte de nuestro prestigio.

Y luego, claro, está lo de resistir la tentación para que no se 'despiste' ninguna piedra, típico comentario al que Egor ya está acostumbrado. «Cuando me dicen 'andaaaa... así que trabajas en certificados de diamantes., pues seguro que se os pegará alguno a las pinzas'. Yo les respondo que no, que no se nos pega ninguno, ni a las pinzas, ni al pañuelo ni a la mano». Así que bromas, ni una.

Egor es de esos rusos que tiene cara de ruso, frío, imperturbable, analítico... Se nota que posee ojo y olfato para distinguir de un vistazo un diamante de cien mil euros de otro de mil. Se explica (lo hace en perfecto español) como un profesor; de hecho, da clases en el IGE, pero sin concesiones a la emoción... salvo cuando habla del encargo más especial que han recibido: el estudio gemológico de la custodia de la catedral de Toledo, una pieza enorme con 18 kilos de oro, 200 kilos de plata y gemas engastadas por toda su estructura. Ahí sí deja traslucir un brillo de entusiasmo en su mirada. «Era la custodia personal de Isabel la Católica, donde ella hacía sus plegarias; estábamos analizando piezas de un valor histórico incalculable. Nos desplazamos a Toledo con todos los equipos... En mis veinte años de gemólogo, ha sido el trabajo más espectacular y emocionante que he hecho». Mucho más que cuando analizó, en este caso en las dependencias del IGE en Madrid, un diamante rosa de 14 quilates de color natural, con un valor de mercado de dos millones de euros.

Cara y cruz

Como director del laboratorio, ha sido testigo de desenlaces felices y no tanto. Una vez una joven les llevó una sortija de compromiso con un diamante engastado. Tras analizarlo, comprobaron que no era un diamante puro, no era natural. «Hasta en esto me engañó», fue la frase con que se despidió la mujer, posiblemente maldiciendo aquel otro eslogan de 'un diamante es para siempre'. En otra ocasión, una señora mayor les entregó unos pendientes con dos piedrecitas rojas muy transparentes. «A simple vista parecían demasiado buenas para no ser artificiales. Al analizarlas vimos que era una espinela roja muy rara, pero totalmente natural. Esas gemas podían tener un valor de mercado de cinco o seis mil euros y la mujer se llevó una gran alegría porque no sabía lo que atesoraba».

Los gemólogos del IGE asumen que unas veces sus clientes salen contentos y otras, decepcionados. Gavrilenko matiza que en el laboratorio se limitan a realizar certificaciones gemológicas; o sea, describen la piedra y sus grados de calidad. «Lo que hacemos tiene relación directa con los precios, pero para la tasación hay otro departamento en el instituto. Date cuenta de que hay joyas que tienen un valor histórico-artístico que nosotros no controlamos». De las cien mil piezas anuales que pasan por sus manos, apenas 600 requieren tasación, muy por debajo del 1%.

Al margen del servicio de laboratorio, el IGE desarrolla una tarea docente para formar a diplomados en gemología, un título con salidas profesionales en el campo de los seguros, las casas de subastas, la joyería, los anticuarios, los Montes de Piedad, los peritos judiciales e incluso las agencias de aduanas. «Son dos años de estudios, aunque también organizamos cursos específicos de diseño de joyas, de tasación, de monedas y relojes o de Historia de la joyería», detalla Benjamín Calvo, director del IGE y catedrático «recién jubilado» de Minerología. Calvo, que también dirigió la vecina Escuela de Ingeniería de Minas, anda encantado con la mezcolanza de los 150 alumnos del IGE. «En clase tenemos a jóvenes de 18 años y a jubilados que quieren saber más del mundo de las gemas, que es apasionante», subraya este maestro de las piedras preciosas, que define lo que es una gema en sólo tres palabras: belleza, durabilidad, rareza. Brillante.