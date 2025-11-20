Carrefour baja los precios en sus primeras marcas de aceite de oliva La cadena de hipermercados pone el aceite de oliva a 'precios imbatibles' este final de noviembre

Irene Manzano Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

En este último tiempo, ha habido una tendencia al alza del precio de los productos básicos en la cesta de la compra. Las familias españolas lo han notado en su bolsillo y ahora más que nunca sienten que hay que estar más pendiente a las ofertas puntuales de los supermercados. En este caso, el aceite de oliva es uno de los productos que más ha subido, situándose durante mucho tiempo a precios desorbitados.

A vistas de la llegada de fiestas importantes como Navidad o las cenas de Nochebuena y Nochevieja, supermercados como Carrefour ha aprovechado el 'Black Friday' para presentar unos 'precios imbatibles' en su catálogo de productos de aceite de oliva de primeras marcas.

Ofertas 'Black Friday', hasta el 30 de noviembre: Coosur. Aceite de oliva Virgen Extra : la garrafa de 5 litros sale a menos de cuatro euros el litro comprando dos garrafas.

Coosur. Aceite de oliva Virgen Serie Oro de 3 litros: con la oferta 3x2, la unidad sale a 11,33 euros.

La Masía. Aceite de oliva Clásico suave 0,4º : la garrafa de 5 litros sale a menos de 19 euros.

La Masía. Aceite de oliva Sumum intenso 1º: la garrafa de 5 litros a menos de 19 euros.

A esta oferta se le suman otras como las promociones 2x1 o el cupón 10x50 euros hasta el 24 de noviembre. El cupón 10x50 euros será canjeable hasta el 9 de diciembre en tiendas Carrefour o en la web.

Productos y marcas con oferta 2x1 y Cupón 10x50 hasta el 24 de noviembre: Carbonell. Aceite de oliva virgen extra , 1 litro.

Carbonell. Aceite de oliva sabor 1º , 1 litro.

Carbonell. Aceite de oliva extra suave , 1 litro.

Carbonell. Aceite de oliva original 0,4º , 5 litros.

Carbonell. Aceite de oliva , 5 litros.

La Española. Aceite de oliva intenso 1º , 1 litro.

La Española. Aceite de oliva suave 0,4º, 1 litro.

Para facilitar su adquisición a un mayor número de consumidores, estas ofertas están disponibles tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online de la cadena francesa.