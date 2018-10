«Gracias a mi familia no estoy bajo un puente» Muchos trabajadores no ven más salida que hacer chapuzas en negro. :: r. c. Lunes, 22 octubre 2018, 13:21

Carlos -su nombre es ficticio- habla de su gran problema cada varios minutos; se nota que le preocupa. «Tengo 55 años, la peor edad para comer. Nosotros ya no valemos», asegura. También dice que «los trabajadores son pobres porque, si no lo fueran, no serían trabajadores», aunque admite que unos son más pobres que otros. Y él es uno de ellos. Su familia es la barrera que impide que acabe «durmiendo bajo un puente».

Vive en Barcelona, ha sido pintor, mecánico y llegó a tener un pequeño negocio que no duró demasiado tiempo. La crisis económica arrasó con muchas vidas que parecían encarriladas y las llevó por otros caminos, como el que emprendió Carlos cuando, «por la edad», dejaron de llamarle. Antes de hacerse «viejo» le contrataban esporádicamente «cuando había faena» y después le echaban «a la calle», pero luego ni eso.

Así que ahora se ha puesto por su cuenta y se dedica a «hacer chapucillas en negro». Trabaja en reparaciones o en obras en pisos de amigas de su madre, confiando en que el boca a boca le traiga más encargos. A veces no le va mal, lo que no quiere decir que le vaya bien. «Igual por un pisito gano 600 euros. Hay meses que no gano nada y otros sí, depende de cómo vaya la cosa. Estamos luchando como podemos».

Mientras habla ríe en ocasiones -«no me voy a echar a llorar»-, sobre todo cuando menciona «el 'loft'» en el que vive. «Tiene veinte metros y ahora lo tengo en obras, pero el Ayuntamiento no me da la cédula para la luz y estoy a oscuras». La casa, o el espacio que sirve como casa, es de su madre, que vive en la planta de abajo. «Ella es pensionista y me ayuda junto con mis hermanos; si no fuera por ellos estaría en la calle», reconoce.

Acudió a Cáritas, donde le ayudaron a preparar currículos para enviar a las empresas, aunque no tuvieron mucho éxito. «En un año me llamaron solo una vez y fue para pintar en un hotel. Fui allí, salió una mujer de recursos humanos que no sé qué sabía de pintar habitaciones, nos habló muy bien y al final no me cogieron, yo creo que por la edad. La verdad es que ya estoy harto de mandar currículos».

Carlos sigue ofreciéndose como trabajador en un sector, el de «las chapucillas», en el que «lo que hay es piraterío». «El mundo funciona así, todo en negro. Si quiero hacerme autónomo me piden que gane 150 euros al día, y eso es imposible. Lo que hay es lo que te obligan», se lamenta, con la resignación de quien todo lo ha visto. Se siente prematuramente mayor y ya ve de cerca las nubes de la jubilación. Con lo poco que ha cotizado, no espera grandes alegrías, así que prefiere no pensarlo mucho. «Ya veremos cómo llega; tal y como están las cosas, igual nadie cobra». Y ríe cuando lo dice.