Un cantón suizo busca en Castilla y León a los herederos de una emigrante vallisoletana

La vallisoletana María Dolores Ancósmez Villar falleció con 86 años el 31 de diciembre de 2021 a 1.600 kilómetros de su tierra natal, en ... el cantón suizo de San Galo, su hogar durante practicamente toda su vida desde que decidió emigrar en 1962. Frau Keser, como se la conocía en la calle Buch-wald en la que tenía su domicilio -era viuda de un ciudadano turco, Oemer, con quien se casó en 1970 y que murió en 2013-, no ha dejado descendientes directos, por lo que la notaría pública de la Administración de ese cantón ha acudido al diario El Norte de Castilla para intentar localizar a sus herederos y que se hagan cargo de sus bienes.

La emigrante vallisoletana tenía 27 años cuando, al igual que miles de paisanos, cogió la maleta y se marchó al país helvético en busca de oportunidades. Allí conoció a Oemer Kese y el matrimonio se estableció en San Galo, la misma ciudad en cuyo hospital cantonal murió en 1975 el infante Jaime de Borbón y Battemberg, hijo del rey Alfonso XIII. María Dolores tenía 35 años cuando contrajo matrimonio y la pareja se instaló en la ciudad. Situada a 85 kilómetros de Zurich y próxima al lago Constanza, con 81.615 habitantes es la octava ciudad más grande de Suiza y centro socioeconómico, político y cultural del Este del país, con más de 1.400 años de historia. Presume la página web oficial del cantón de una «altísima calidad de vida» y de su universidad, que está especializada en negocios. María Dolores era una de los 89.473 españoles con residencia permanente en Suiza (48.234 hombres y 41.239 mujeres), según los datos correspondientes a diciembre de 2021 que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los herederos tienen un año para confirmar en persona su derecho de sucesión y reclamar el legado de María Dolores, antes de que pase a propiedad pública

La vallisoletana no ha dejado testamento y la notaría de la Administración cantonal busca a sus posibles descendientes. «En el caso de no haberlos, la herencia corresponderá a los hermanos o, si ya han fallecido, a los descendientes de estos», explica el edicto publicado en El Norte por la Oficina Notarial y de Registro Mercantil de San Galo. «En el caso de no haber herederos de la rama paterna, se buscan por parte de ambos abuelos (primos y primas)».En su anuncio público, la Administración de San Galo insta a «los herederos desconocidos» de la vallisoletana a presentarse en persona en la notaría, tras comprobar su derecho de sucesión, en el plazo de un año desde la última publicación.

«Si ninguna persona con derecho a heredar se manifiesta, la herencia corresponderá a la comunidad», concluye el aviso, fechado el 15 de diciembre pasado, de forma que los herederos tienen de plazo para presentarse hasta el 15 de diciembre de 2023.