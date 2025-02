El pájaro con el canto más feo del mundo

Su canto es posiblemente el más feucho del planeta , más que trinos parecen berridos. Desde luego no suenan como la dulce melodía del ruiseñor. A las pardelas su creador les dio un vuelo elegante tal vez para compensar su 'voz', una extraña sucesión de cacofonías con la que Stephen King podría firmar la banda sonora de sus escalofriantes novelas. Y sin embargo Pep Arcos, coordinador del programa marino de Seo Birdlife, no se cansa de escucharlas sin ponerse en tensión; hasta le ayudan a relajarse. «Entiendo que no es un canto muy melódico, pero no me da mal augurio, al contrario me evocan situaciones muy bonitas».