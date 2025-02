La Fiscalía da un paso adelante y pide información de los gritos machistas

José Antonio Guerrero Madrid Viernes, 7 de octubre 2022, 11:31 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de despejar una duda. Ha decidido incoar diligencias sobre los cánticos machistas de los estudiantes del colegio mayor Elías Ahuja, en los que llamaban «putas, ninfómanas y conejas» a sus vecinas del Santa Mónica. A raíz de la denuncia presentada el jueves por Movimiento contra la Intolerancia, el Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación en relación a los insultos proferidos el pasado domingo por un centenar de residentes del Elías Ahuja (que acoge a 175 estudiantes universitarios), y que han desatado una oleada de indignación y la condena generalizada de distintos sectores sociales y políticos tras difundirse un vídeo que se ha hecho viral y en el que se escucha: «Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!».

En principio, la Fiscalía trata de dilucidar si se ha cometido un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, conmunmente conocido como delito de odio. Y a tal fin ha requerido a la Policía para que le remita toda la información de que disponga sobre este suceso, lo que ya es un paso adelante, ya que hasta ahora sólo había recibido la denuncia pero no había iniciado diligencias. Con todo, según apuntan desde ese organismo, las diligencias pueden acabar con el archivo de la denuncia o con su judicialización, en cuyo caso la Fiscalía podría llamar al cabecilla que inició los gritos machistas y que ya ha sido expulsado del colegio mayor, así como al resto de los alumnos implicados y a la dirección del centro. «Pero eso es correr mucho», insisten desde la Fiscalía de Madrid, que de momento ha pedido información a la Policía.

Como único denunciante de este caso que ha impactado a la sociedad española, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, valora que se avance en dirimir las responsabilidades «pues hay diferentes niveles de actuación u omisión». A su juicio, hay un claro delito de odio» establecido en el artículo 510.2.A del Código Penal, que contempla penas de uno a cuatro años de cárcel y multas que pueden llegar a los cuatro mil euros a quienes «fomenten promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» contra un colectivo social, ya sea por racismo, antisemitismo o por razones de discriminación en base al sexo, lo que podría encajar en este caso.

«Vemos la acción machista y misógina perfectamente incardinable en este artículo», dijo Ibarra, muy crítico con las «banalizaciones que se están haciendo», sobre todo por parte de algunas jóvenes del colegio mayor Santa Mónica, que han quitado importancia a los insultos, y los han circunscrito a una broma entre chicos y chicas de colegios mayores vecinos.

«No se dan cuenta que esta acción daña al conjunto de las mujeres, que va mucho más allá de su amistad con los jóvenes del otro colegio mayor. El daño se hace al conjunto de las mujeres. Es un daño a la dignidad humana», apuntó el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que también señaló que «seguro» que habrá colegialas «que no les guste que las traten de putas y ninfómanas».

«Estaba organizado»

Esteban Ibarra recordó que han presentado la denuncia para que la sección de delitos de odio de la Fiscalía de Madrid investigue los hechos. «A lo mejor si hubiera sido algo espontáneo nos hubiéramos cortado, pero es una acción sincronizada y organizada como si fueran ultras del fútbol» y confesó que le preocupa que el asunto se banalice porque «refleja una alienación ética». «Si eso pasa en todos los colegios mayores es que tenemos un cáncer».

Preguntado si cree que la denuncia puede mantenerse 'viva' si las jóvenes del Santa Mónica, como sostiene la mayoría, no se sienten agredidas, Ibarra dijo recordó que en casos de violencia de género hay mujeres que también restan importancia a la agresión, y no por eso hay que dejar de denunciar. «Yo puedo no sentirme agredido porque no quiero enemistarme con nadie, o no quiero represalias o porque mi código ético está bajo mínimos, pero hemos luchado mucho por defender la dignidad y el delito de odio tiene que proteger la dignidad humana», concluyó.

Ayuso no condena los gritos: «Condeno que la Fiscalía esté centrada ahora en esto» La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, evitó condenar los insultos machistas, desmarcándose de la línea de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ayer fue muy claro en sus críticas al afirmar que «en vez de salir ellas de las madrigueras, ellos tendrían que salir de las cavernas» en alusión al grito inicial de los estudiantes «Putas salid de vuestras madrigueras como conejas». Ayuso sí condenó en cambio que la Fiscalía investigue «ahora» lo sucedido en el Elías Ahúja cuando pasan cosas «gravísimas» en la universidad y «parece que nunca importan». «Hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, cómo han montado escraches a profesores impidiendo conferencias en libertad o persiguen a los alumnos de S'ha acabat para que no puedan ir libremente a la facultad en Cataluña«, denunció la presidenta madrileña. »Me parece que tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad y que nunca parece que importan. Condeno que la Fiscalía esté centrada ahora de repente en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la universidad, en el ámbito universitario, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada«, refirió Ayuso, que no aludió a que la Fiscalíade Madrid no ha actuado de oficio, sino a raíz de una denuncia de Movimiento contra la Intolerancia por un presunto delito de odio.