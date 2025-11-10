HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
Tramo de la Vía Apia, a las afueras de Roma, aún en uso. Sergio García

Todos los caminos que iban a Roma

Rutas antiguas ·

El proyecto Itiner-e reconstruye 300.000 kilómetros de carreteras del Imperio Romano y revela que se extendía más allá de lo que se pensaba

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

Lo que mantenía unido al vasto territorio del Imperio Romano era un entramado de carreteras que superaba en longitud a cualquier red vial moderna. Durante ... siglos, arqueólogos, historiadores y exploradores han perseguido los restos de esas vías: hitos milenarios, tramos pavimentados, menciones en itinerarios antiguos, epígrafes... pero nadie había logrado reunir todas las piezas de este puzle. Ahora un equipo internacional de investigadores, liderado por expertos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Aarhus (Dinamarca), ha creado Itiner-e, el mapa digital más completo y detallado jamás realizado de las calzadas del Imperio. El trabajo, publicado en la revista Scientific Data del grupo Nature, cifra en 299.171 kilómetros la extensión total de las vías romanas, más de lo que se creía hasta ahora.

