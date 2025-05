¿Problemas a la hora de hacer cambios o devoluciones? Esto dice la ley Los establecimientos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones solo porque no nos convenza nuestra compra o hayamos cambiado de opinión

Irene Toribio Lunes, 8 de enero 2024, 18:27 Comenta Compartir

En plena temporada de rebajas y con los regalos navideños aún sin estrenar, este enero se vuelve una auténtica locura con cambios y devoluciones de productos en las tiendas, y, con ellos, numerosos problemas. ¿Es cierto eso de que el consumidor siempre tiene la razón? ¿Están obligados los comercios a devolverme mi dinero? Te lo explicamos todo.

OCU aclara que aunque «muchos establecimientos adoptan políticas comerciales más favorables al consumidor y permiten hacer cambios y devoluciones, realmente la ley solo obliga a admitir el cambio en los siguientes casos»:

- Si el artículo presenta algún tipo de defecto o tara.

- Si se trata de una compra a distancia, pues en ese caso hay un periodo legal de desistimiento de 14 días.

Además, desde la Organización de Consumidores y Usuarios dan la respuesta a tres preguntas muy habituales que nos hacemos cuando no estamos satisfechos con nuestra compra:

¿Pueden exigirme distintas condiciones, por ejemplo en el pago?

«El establecimiento es libre de modificar su política de ventas en periodo de rebajas (por ejemplo, puede adoptar otras medidas en relación con el pago con tarjeta, de la devolución del producto, de la posibilidad de recuperar el dinero, del plazo de aceptación de cambios…) ¡Pero debe informar claramente al consumidor!», señalan.

- Debe admitir tarjetas si así ocurre en temporada normal, y los mismos medios de pago que el resto del año, y si no es así debe advertirlo o retirar el aviso que anuncia que se acepta su uso. Comprueba si en el establecimiento hay indicaciones expresas para la época de rebajas en relación con la aceptación o no del pago con tarjeta: si no te la admiten pero en el establecimiento aparece la indicación, reclama.

- Los productos nuevos tienen su garantía. Y esto es así tanto si están rebajados, como si no: se mantienen las mismas condiciones de garantía y servicio postventa que en periodos normales. No dejes que te confundan: tienes derechos.

Si no me gusta un producto ¿puedo cambiarlo?

Si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica, pero, como hemos dicho, no tienen porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale.

Eso sí, si el producto tiene algún defecto, el establecimiento sí tiene que cambiártelo y devolverte el dinero.

¿Puedo exigir que me devuelvan el dinero?

Sólo si es un producto que no esté en buen estado, que tenga algún defecto: en ese caso se entiende que el producto no está conforme al contrato y el comerciante tiene la obligación legal de devolver el dinero.