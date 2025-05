El Gobierno anuncia los cambios de hora que se producirán hasta 2026

Irene Toribio Miércoles, 22 de marzo 2023, 14:34 Comenta Compartir

Ya es oficial para nuestros relojes: Está a punto de comenzar el verano. Bueno, solo en cuanto a la hora se refiere... que no es poco. Acaba de arrancar la primavera y este mismo domingo, 26 de marzo, entra de nuevo en vigor el horario de verano. Como suele ser habitual, el último fin de semana de marzo, este año en la madrugada del sábado 25 al domingo 26, a las 2 de la madrugada pasen a ser las 3. Empieza a amanecer más temprano y las tardes se alargan. Pero no es el único cambio de hora que ha anunciado el Gobierno, que ha publicado todos estos cambios hasta 2026.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el 7 de septiembre de 2018, se creó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial. Ello dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta de Directiva que eliminaba los cambios de hora estacionales. No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora. En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad, explican en el BOE.

Fechas de comienzo del período de la hora de verano:

El período de la hora de verano correspondiente a los años 2023 a 2026 comenzará en las fechas siguientes:

2023: Domingo, 26 de marzo.

2024: Domingo, 31 de marzo.

2025: Domingo, 30 de marzo.

2026: Domingo, 29 de marzo.

El comienzo del período de la hora de verano tendrá lugar a las dos horas de la madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias). En ese momento la hora oficial española se adelantará una hora.

Fechas de terminación del período de la hora de verano:

El período de la hora de verano correspondiente a los años 2023 a 2026 terminará en las fechas siguientes:

2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

Temas

Primavera

Verano

BOE