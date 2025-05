Cambian los precios del tabaco en España

redacción Jueves, 2 de junio 2022, 19:17 Comenta Compartir

Varias marcas de tabaco han sufrido modificaciones, determinadas por el precio del fabricante y los impuestos. Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Islas Baleares, serán los siguientes:

El precio de los cigarrillos Winston Red 100s (28) pasa a ser de 6,00 euros.

Los cigarros y cigarritos son Punta Espada Robusto (14,90 euros), Blend N.º 7 Robusto 5 1/2x50 (8,80), Solaz Gordo 6x58 (9,90) y Solaz Robusto 5x50 (8,95).

También cambia el precio de muchas marcas de picaduras de pipa:

Ashton Artisan's Blend (50 g). 12,00

Ashton Consummate Gentleman (50 g). 11,50

Ashton Gold Rush (50 g). 11,50

Ashton Guilty Pleasure (50 g). 11,80

Ashton Rainy Day (50 g). 11,80

Ashton Smooth Sailing (50 g). 11,50

Ashton Winding Road (50 g). 11,50

Chacom N.º 1 (50 g). 11,90

Chacom N.º 2 (50 g). 11,60

Chacom N.º 3 (50 g). 11,60

Chacom N.º 4 (50 g). 11,70

Chacom N.º 5 (50 g). 12,50

Chacom N.º 6 (50 g). 13,00

Comoys Cornish Mixture (50 g). 12,40

Dozaj Black Cia (200 g). 15,30

Dozaj Black Cia (50 g). 3,95

Dozaj Black R-Gasm (50 g). 3,95

Dozaj Black S.O.S. (50 g). 3,95

Dozaj Black Star (50 g). 3,30

Dozaj Blade (50 g). 3,30

Dozaj Carnival (200 g). 11,95

Dozaj Carnival (50 g). 3,30

Dozaj Casablanca (200 g). 11,95

Dozaj Casablanca (50 g). 3,30

Dozaj Dead Sea (200 g). 11,95

Dozaj Dead Sea (50 g). 3,30

Dozaj Eternal (200 g). 11,95

Dozaj Eternal (50 g). 3,30

Dozaj Euphoria (50 g). 3,30

Dozaj Excalibur (50 g). 3,30

Dozaj Filomena (200 g). 11,95

Dozaj Filomena (50 g). 3,30

Dozaj Jelly Bear (50 g). 3,30

Dozaj Lambada (200 g). 11,95

Dozaj Lambada (50 g). 3,30

Dozaj Land of Fire (50 g). 3,30

Dozaj Marshall (50 g). 3,30

Dozaj Mito (200 g). 11,95

Dozaj Mito (50 g). 3,30

Dozaj Orko (50 g). 3,30

Dozaj R.I.P. Nairobi (200 g). 11,95

Dozaj R.I.P. Nairobi (50 g). 3,30

Dozaj Rio Lady (50 g). 3,30

Dozaj Royal Style (200 g). 11,95

Dozaj Royal Style (50 g). 3,30

Dozaj Sweet Night (50 g). 3,30

Dozaj Timeless (50 g). 3,30

Dozaj Tokyo (200 g). 11,95

Dozaj Tokyo (50 g). 3,30

Dozaj Tokyo (950 g). 52,50

Dozaj Touch (50 g). 3,30

Dozaj Utopia (50 g). 3,30

Dozaj Vip 44 (50 g). 3,30

Forever Gold Black (200 g). 15,00

Forever Gold Border (200 g). 15,00

Forever Gold Crazy Izu (200 g). 15,00

Forever Gold Dark Blue (200 g). 15,00

Forever Gold Drácula (200 g). 15,00

Forever Gold Fantasy (200 g). 15,00

Forever Gold Faruk & Farik (200 g). 15,00

Forever Gold Flowers (200 g). 15,00

Forever Gold Galben (200 g). 15,00

Forever Gold Go with The Flow (200 g). 15,00

Forever Gold Green (200 g). 15,00

Forever Gold Hurricane (200 g). 15,00

Forever Gold Island (200 g). 15,00

Forever Gold Kekoko (200 g). 15,00

Forever Gold Monkey (200 g). 15,00

Forever Gold Mow (200 g). 15,00

Forever Gold Oh La Lá (200 g). 15,00

Forever Gold Piggy BBQ Bangkok (200 g). 15,00

Forever Gold Pinkman By Love 78 (200 g). 15,00

Forever Gold Plum (200 g). 15,00

Forever Gold Purple (200 g). 15,00

Forever Gold Rakka (200 g). 15,00

Forever Gold Red Code (200 g). 15,00

Forever Gold Russet (200 g). 15,00

Forever Gold Secret History (200 g). 15,00

Forever Gold Space (200 g). 15,00

Forever Gold Wake Up (200 g). 15,00

Forever Gold White Night (200 g). 15,00

Fribourg & Treyer 34th Mixture (50 g). 11,50

Fribourg & Treyer Special Brown Flake (50 g). 14,50

Fribourg & Treyer Waterloo 2 (50 g). 11,50

Fribourg & Treyer Wingate Mixture (50 g). 13,00

Mcconnell Black Parrot Special Cut (100 g). 18,80

Mcconnell Boutique Blend (50 g). 16,90

Mcconnell Covent Garden (50 g). 11,70

Mcconnell Glen Piper (100 g). 16,90

Mcconnell Highgate (50 g). 17,00

Mcconnell Latakia Flake (50 g). 14,90

Mcconnell Marylebone (50 g). 11,40

Mcconnell Oriental (100 g). 16,20

Mcconnell Pure 100% Cuba (50 g). 11,50

Mcconnell Pure Latakia (50 g). 11,50

Mcconnell Pure Perique (50 g). 14,50

Mcconnell Pure Virginia (50 g). 11,80

Mcconnell Red Virginia (100 g). 17,00

Mcconnell Scottish Cake (100 g). 16,80

Nording Erik's Reserve (50 g). 13,90

Nording Seaweed (50 g). 13,10

Nording Tumbleweed (50 g). 11,80

Overdozz K.O. (50 g). 3,30

Solani Aged Burley Flake/Blend 656 (50 g). 12,80

Solani Silver Flake/Blend 660 (100 g). 22,90

Solani Virginia Flake/Blend 633 (50 g). 12,50

Starbuzz Vintage Plus Colombian Kick (50 g). 5,00

Starbuzz Vintage Plus Dark Valencia (50 g). 5,00

Starbuzz Vintage Plus Kick Me Red (50 g). 5,00

Wessex Brown Flake (50 g). 14,50

Wessex Director's Choice (50 g). 13,90

Wessex Gold Flake (50 g). 13,00

Por otro lado , los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:

Big Ben (25 g). 1,60

Big Ben Classic Green (150 g). 9,60

Big Ben Classic Green (25 g). 1,60

Big Ben Classic Mixture (100 g). 5,90

Dozaj Black Cia (50 g). 3,10

Dozaj Black R-Gasm (50 g). 3,10

Dozaj Black S.O.S. (50 g). 3,10

Dozaj Euphoria (50 g). 2,40

Dozaj Touch (50 g). 2,40

Overdozz K.O. (50 g). 2,80

Starbuzz Vintage Plus Colombian Kick (50 g). 4,50

Starbuzz Vintage Plus Dark Valencia (50 g). 4,50

Starbuzz Vintage Plus Kick Me Red (50 g). 4,50

