Calvas al descubierto

Iris Apfel, la centenaria diseñadora de interiores estadounidense e icono de la moda, también pasará a la historia por sus frases lapidarias. Suya es la afirmación de que 'con un buen pelo y con buenos zapatos puedes salirte con la tuya con lo que quieras', ... algo que podría resultar todo un mazazo para las mujeres, cada vez más numerosas, que sufren problemas de alopecia. Estas, sin embargo, deberían quedarse con otra de sus aseveraciones: 'Ser diferente no es algo que debas ocultar, sino celebrar y abrazar'. A Dora Gálvez, una sevillana asentada en Vitoria, le ha costado tres años y medio asumir la diferencia que le ha marcado la pérdida del cabello, pero a día de hoy se enfrenta a la vida a calva descubierta. Atrás ha dejado «el miedo, la incertidumbre» e incluso «el rechazo» que tuvo que soportar por su condición de 'pelona'. Su hija y la escritura de un libro, 'Las calvas existimos', han sido su mejor terapia.

España es un país de calvos, el segundo con más casos por detrás de la República Checa. Casi el 50 % de la población española padece alopecia y de ellos, un 90% será de carácter androgénico, lo que se conoce como calvicie común. Pero la alopecia androgénica también se presenta en mujeres, afectando a hasta un 20% de ellas a los 50 años y a cerca del 42% después de los 60. Se trata, al parecer, de un problema que va a más. O puede que, simplemente, se haya hecho «más visible», desliza Marta Ballestero, dermatóloga del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) experta en tratamientos capilares. A ello han contribuido algunas famosas como las modelos Naomi Campbell e Irina Shayk, las actrices Kristen Stewart y Lydia Bosch, la princesa Carolina de Mónaco, la cantante Lady Gaga o Jada Pinkett, esposa del actor Will Smith, que han hecho público su particular calvario. Aunque todavía, subraya Gálvez, «el peso social» de este trastorno «es muy gordo».

La alopecia femenina tiene un origen sobre todo hormonal, pero su agravamiento está muy relacionado con cambios como la menopausia, el postparto... Momentos en los que el cabello puede debilitarse y caer de forma difusa. «En tiempos del Covid-19 también se observó una caída intensa, alarmante y precoz», apunta la doctora Ballestero.

El estrés se puede esconder detrás de la alopecia nerviosa. Además, es posible que «una alimentación deficiente que genere un desequilibrio en nuestra macrobiota, o ciertos tratamientos médicos» afecten a la salud capilar hasta el punto de generar la pérdida de pelo, lo mismo que una constante tirantez en los peinados, los tintes, extensiones... En estos casos el abordaje de la alopecia debe ser multidisciplinar, valorando también que en muchos de ellos la calvicie es temporal. Porque hay solución, tranquiliza la experta. «La buena noticia es que podemos recuperar el cabello al corregir las causas de la pérdida y alargar la fase de crecimiento con medicamentos como minoxidil, plasma rico en plaquetas (PRP) y/o micropunciones con aminoácidos azufrados, vitaminas que mejoren el metabolismo y factores de crecimiento vegetales que estimulen al bulbo al recrecimiento».

Un territorio de calvos España es el segundo país con más casos, por detrás de la República Checa. Casi la mitad de la población padece alopecia

La incidencia en las mujeres de la alopecia frontal fibrosante, «la tercera en prevalencia», ha aumentado en los últimos años. Clínicamente, se caracteriza por una recesión de la línea de implantación frontotemporal del cabello, acompañada frecuentemente de la pérdida del pelo de las cejas. «Su abordaje ha de ser precoz para evitar su progresión», advierte la experta del IMQ. Con tratamientos a base de antiinflamatorios como los corticoides, inmunomoduladores, minoxidil, antiandrógenos...

Pero el 'coco' de todas las alopecias es la areata, que afecta a un «nada desdeñable» 2% de la población, principalmente infancia y adultos jóvenes, sin que sus causas se conozcan a ciencia cierta. «Se trata -explica Marta Ballestero- de una enfermedad autoinmune sobre una base genética, es decir, aparece con mayor frecuencia si se tiene un familiar afecto y es nuestro propio sistema inmunitario el que reacciona contra la raíz del pelo, provocando su inflamación y posterior desprendimiento agudo y alarmante». Puede manifestarse en una o varias placas circulares, y de una manera total en el cuero cabelludo o universal en todo el cuerpo. Y causa estragos. Dora Gálvez puede dar fe de ello.

«Estaba desapareciendo»

«Ves que se te va cayendo el pelo, luego las cejas, las pestañas... Y acudes al médico, a profesionales, y nadie te da un por qué», recuerda. «¡Y yo que me consideraba una mujer fuerte!», admite. «Me encantaba mi pelo, bueno, era pelo... Pero me encontré con la sorpresa de que aquello me tumbó totalmente. Me odiaba a mí misma. No me podía mirar en el espejo, me daba un asco tremendo. Sentía que estaba desapareciendo», lamenta esta mujer, que cedió a la presión social y acabó ocultándose tras una peluca que le hacía sentirse «disfrazada» .

A Dora le costó salir adelante, pero su formación como coach y educadora en Igualdad de género le sirvió de ayuda. Porque la pérdida generalizada del pelo suele provocar en quienes lo sufren, especialmente en las mujeres, trastornos psicológicos graves. «La alopecia causa un impacto emocional importante en el paciente. Genera muchísima ansiedad y angustia por no saber cómo va a evolucionar su tratamiento. La tristeza y la baja autoestima son las principales repercusiones de este trastorno porque la paciente no se reconoce y porque perder algo tan característico de una persona como es el pelo es prácticamente un duelo que tiene que hacer consigo misma», advierte Vanesa Fernández, doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que admite que cada vez recibe «más pacientes».

Alopecia areata Responde a un problema inmunológico en el cual nuestro sistema defensivo se equivoca y ataca a la raíz del cabell

¿Qué papel desempeña el psicólogo en estos casos? El especialista, explica Fernández, va a ayudar a la afectada a detectar «cuáles son las emociones que pueden estar involucradas en el origen de la alopecia y a gestionar el malestar emocional asociado a la misma, porque si no se le pone remedio puede dificultar la recuperación. Le ayudamos a aceptar su situación, a centrarse en el ahora, sin pedirle que se resigne, sino preparándole para que acepte lo que hay y aprenda a trabajar desde ahí. Se trata de darle herramientas para vencer la inseguridad que le está causando la alopecia».

También la tricóloga Marta Ballestero insiste en la importancia de la ayuda psicológica para afrontar este problema. «El incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la gala de los Óscar de 2022 puso de manifiesto el impacto emocional de la alopecia areata en nuestros pacientes y su entorno», recuerda la doctora. «Aquello supuso una apertura total de puertas. Hubo gente que por primera vez fue consciente de lo que había ocurrido por ofender a una mujer calva», añade Gálvez.

Pero no sólo la areata tiene influencia en nuestra psique. «Todas las alopecias pueden dañarla, de ahí lo esencial que resulta el cuidado no sólo psicológico, sino también humano», indica Ballestero. «A mí me ayudó mi hija el día que jugando me agarró de los cuatro pelos que tenía y todavía tengo y empezó a reírse y a chillar. Aquello fue mi despertar», confiesa la autora de'Las calvas existimos'.