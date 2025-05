Caídos del cielo

España vivió al borde del infarto a las puertas del puente de la Constitución en diciembre de 2010. El caos se desató el día 3 ... a las cinco de la tarde, después de que Aena, la sociedad pública que gestiona los aeropuertos de interés general, anunciara el cierre del espacio aéreo por el plante de los controladores, contrarios al nuevo decreto que regulaba su jornada laboral. La huelga desembocó en la declaración del estado de alarma, una medida que ningún Gobierno español había tomado desde el fin del franquismo, pero que permitió recuperar la normalidad en los aeródromos. La crisis dejó cifras de escándalo: 4.510 vuelos cancelados en dos jornadas y 442 expedientes disciplinarios abiertos a los controladores, que se convirtieron en el blanco de la ira de los alrededor de 670.000 pasajeros que se vieron afectados y de la mayoría de un país que no entendía lo que estaba pasando.

Más de una década después, la justicia dejó libres de culpa a los 131 trabajadores que abandonaron el servicio durante una huelga que se tachó de salvaje. Pero a día de hoy lo ocurrido todavía les revuelve. «Es que fue una situación muy traumática». defiende Susana Romero, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, que representa al 90% de estos operarios, algo más de 2.000 en la península. ¿Cómo afectó aquella crisis a un gremio que fue señalado por sus elevados salarios? ¿Cómo han cambiado sus condiciones desde entonces? ¿Qué consecuencias ha tenido la privatización parcial de Aena que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó en julio de 2011?

«Nuestro día a día, a nivel laboral, operativo, no ha cambiado. Quienes hemos cambiado somos nosotros», afirma la portavoz de USCA en alusión a los efectos que tuvieron las movilizaciones de 2010, «que nos unieron más como colectivo». «Nuestro trabajo está muy sujeto a procedimiento, muy regulado y estructurado, y operamos de la misma forma que entonces, al margen de los cambios tecnológicos que sí que estamos experimentando, porque la tecnología está en constante movimiento también en nuestro sector», apunta.

Carlos Balboa, que ejerce como controlador aéreo en el aeropuerto de Bilbao, hace un balance más negativo de la situación. «Las cosas no han ido a mejor desde 2010», afirma rotundo. «Estamos intentando normalizar la relación con la empresa, pero en términos generales la situación incluso ha empeorado y no nos referimos solamente a cuestiones económicas», advierte. Las condiciones para los encargados de dirigir el tráfico de aviones en el espacio aéreo y los aeródromos españoles cambiaron hasta fijar en 1.670 el máximo de horas trabajadas al año, con la posibilidad de llegar a hacer otras 80 extra, frente a la jornada laboral de 1.200 horas anuales con opción a realizar 600 más que recogía el convenio anterior. Un reajuste que, según apuntan los afectados, ha supuesto reducciones salariales de hasta el 40%.

En la actualidad, el sueldo base de un controlador aéreo en España asciende a unos 70.000 euros brutos al año, aunque los profesionales más experimentados y capacitados llegan a cobrar más de 100.000. Para los niveles más altos los complementos pueden ascender a otros 7.000 euros anuales, y está contemplado que estos operarios reciban incentivos adicionales del aeropuerto en el que desarrollen su labor. Desde el punto de vista penal, el controlador puede ser considerado responsable de cualquier posible incidente aéreo que se produzca, una presión por la que se vienen justificando los elevados honorarios que percibe un gremio que se enfrenta a otra realidad: el progresivo envejecimiento de la plantilla, que se mantuvo estancada durante una década.

Trabajo en equipo

La media de edad de un controlador aéreo en España se sitúa en 54 años, «cuando hay otros países europeos como Alemania donde a los 57 años estos empleados no pueden trabajar en frecuencias o seguir hablando con los aviones. No se lo permiten porque se entiende que sus capacidades psicofísicas ya no son las óptimas», expone Susana Romero. Porque un buen controlador debe ser capaz de «coordinar y trabajar en equipo, tener visión espacial y mucho sentido común», explica Carlos Balboa. «Resistir la fatiga, mantener el nivel de atención y tener resistencia a la frustración, porque si cometes un error debes reaccionar rápido y recuperarte en un minuto», añade la portavoz sindical.

El origen de esta situación se encuentra, señalan las mismas fuentes, en «el déficit de personal que sufrimos. Hay muchísima falta de profesionales en el sector aeronáutico en general -de unos 2.000 controladores en la UE- por la precariedad que se da en determinados sectores, y el covid no ha ayudado, porque durante la pandemia o se despidió a gente o no se contrató, y ahora que la recuperación del tráfico aéreo ya es una realidad, con registros por encima de 2019... Vamos a ver qué pasa este verano», desliza Romero.

Una década en blanco tiene la culpa, asegura la portavoz de USCA, porque entre los años 2006 y 2010 no se realizó ninguna convocatoria pública que permitiera ampliar la plantilla de controladores, y a día de hoy «las tasas de reposición de gente nueva dan para cubrir las jubilaciones y poco más». «Además, el acceso a la profesión también ha cambiado, y ahora es más restrictivo», indica Carlos Balboa, quien todavía recuerda al que fuera portavoz del PSOE hace trece años asegurando que con los cambios introducidos cualquiera podía ser controlador en España, «no como antes, injustamente, decía. La realidad ha demostrado que es justamente al contrario».

El personal que controla el espacio aéreo en 'La Paloma', afirma, «es hijo de obrero y en las condiciones actuales difícilmente hubiera podido pagarse el curso de formación que entonces abonaba la empresa. Algo que, por cierto, se sigue haciendo en todos los países de Europa». «No nos consta que exista ningún otro trabajo de la función pública donde el empleado tenga que pagarse la formación», apostilla Susana Romero.

Hasta que entró en vigor el Real Decreto que establecía las nuevas condiciones para la profesión, los candidatos debían superar un concurso-oposición, para después pasar a formarse de forma gratuita durante año y medio en Senasa, la sociedad pública responsable de gran parte de la formación relacionada con el sector aeronáutico en España. «Durante ese tiempo te pagaban una beca mensual, compartías piso en Madrid y si superabas el curso ibas a tu primer destino de trabajo», recuerdan desde UCSA.

Un filtro económico

Las condiciones de acceso ahora serían las mismas si no fuera por un pequeño detalle: el precio. Porque la persona que quiera hacer del control del tráfico aéreo su oficio tendrá que pagar de su bolsillo entre 30.000 y 50.000 euros, dependiendo del centro donde se forme para el puesto. Además, para poder realizar el curso deberá realizar el desembolso íntegro una vez matrículado. «Esto supone un filtro económico para muchísima gente. El anterior sistema garantizaba la igualdad de oportunidades y que al final de las pruebas llegasen los mejores, y no sólo los que puedan permitírselo como ocurre en la actualidad», lamenta Romero. «Y encima te obligan a asumir un desembolso así para que luego te contraten por 1.300 euros al mes».

Porque tal caída de los salarios, denuncian, es una de las consecuencias de la privatización de las torres de control que el Gobierno ya ha llevado acabo en una docena de ellas y que ahora prevé ampliar a otras siete. «Nos preocupa que se siga extendiendo este modelo porque merma la calidad de un servicio fundamental», señala Romero. «Y ni supone un ahorro de costes ni aumenta la seguridad, más bien al contrario, ya que se precariza un trabajo que resulta clave para garantizar que no haya el más mínimo riesgo para los aviones», añade Balboa.

Se trata, insisten desde UCSA, de «un modelo empresarial contrario a la cultura de seguridad que coarta a los controladores privados para ejercer sus derechos y objetar las órdenes empresariales que consideren que pongan en riesgo la seguridad». Según el sindicato, ya se han producido al menos cinco despidos, todos ellos declarados nulos o improcedentes.