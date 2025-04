Los cachorros de la diplomacia: más mujeres que nunca en la promoción

'Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable'. La frase está escrita a máquina en una simple cuartilla pegada al tablón de ... anuncios en la entrada de la Escuela Diplomática, en Madrid. A unos pocos pasos del hall, hay otra frase más pomposa cosida al monumental tapiz que preside el aula magna de la Escuela: 'Pro patria legatione fungimur, tanquam patria exhortante per nos', (Somos embajadores de la patria de tal forma que la patria os habla a través de nosotros). Es el lema de los diplomáticos españoles, un cuerpo con la solera de 500 años de historia y que puede presumir de mantener abierta la legación permanente más antigua del mundo, la embajada ante la Santa Sede.

Los futuros embajadores que se forjan en la Escuela Diplomática, un edificio de los años 50 situado en el distrito madrileño de Moncloa, han hecho esas dos frases suyas, por la vocación de servicio público que encierra el estirado latinismo, y la artesanía en las relaciones humanas que se presume a quien desea agradar. Este 2022, la Escuela cumple 80 años (entre 1942 y 1954 ocupaba otro inmueble) y lo ha celebrado con un hito histórico: la actual promoción es la primera con más mujeres que hombres, 21 frente a 14. Allí se están formando hoy los 35 alumnos que han aprobado la prueba que da acceso a la carrera diplomática. Ellas asisten a clase de traje; ellos con chaqueta y corbata. No es obligatorio, pero es lo que se espera de los futuros embajadores. Ninguno defrauda. Son diplomáticos y, ya lo saben, es importante agradar.

Los 35 completan un curso de cuatro meses más práctico que teórico, y estas Navidades saldrán convertidos en altos funcionarios del Estado, listos para defender los intereses nacionales en los cinco continentes y preparados para desembarcar en un mundo hostil con las potencias nucleares enfrentadas y una guerra en Europa. Se integrarán en el Servicio Exterior español, un cuerpo de 911 diplomáticos en activo que se reparten en 118 embajadas, 95 consulados generales y diez representaciones permanentes en organismos internacionales, al margen de la plantilla adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Llegar hasta allí ha sido una misión difícil. A la Escuela Diplomática, el último peldaño antes de que el Rey les entregue sus despachos, sólo acceden los mejores de una de las oposiciones más duras que existen, a la altura de la de notarios y abogados del Estado. Cada año se presentan 600 aspirantes que libran su particular pugna diplomática por alguna de la treintena de plazas en liza, a veces menos. A ello hay que añadir un perfecto dominio, oral y escrito, de inglés y francés. La media de preparación para sacar el puesto no suele bajar de cinco años.

Los mejores expedientes

Guillermo y Carmen han acortado esos plazos. Guillermo Garrido nació en Orense, tiene 23 años y sus credenciales son un doble grado en Derecho y en Estudios Semíticos e Islámicos, con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Carmen Bautista, madrileña de 26 años, luce en su hoja de servicios un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es la primera diplomática de su promoción. Ambos acumulan sobresalientes y matrículas de honor, un perfil de nota que se repite entre los alumnos de la Escuela, algunos con los mejores expedientes académicos del país.

Ampliar El embajador Santiago Miralles, director de la Escuela Diplomática, con los dos jóvenes diplomáticos en el aula magna del centro. Virginia carrasco

Notazas, idiomas, una cabeza bien amueblada, nervios de acero y una convincente oratoria… cualquiera de los dos jóvenes diplomáticos tendría abiertas de par en par las puertas de los más prestigiosos bufetes y consultorías del país, donde desde el primer mes ganarían bastante más que los mil y pocos euros que el Ministerio les paga ahora como funcionarios en prácticas. Pero la vocación de servicio público ha podido más que los sueldazos del sector privado. «Las ganas de servir al Estado, y por extensión a toda la ciudadanía, es algo que se lleva dentro o no se lleva. Y yo la siento de manera especial. Dentro del servicio público, la carrera diplomática te ofrece movilidad y conocer países con sus diferentes realidades y tratar cuestiones muy distintas. Esto tan estimulante no te lo puede ofrecer ningún otro cuerpo funcionarial», apunta Guillermo. El benjamín de los 35 es hijo de aparejador y asesora fiscal, y dentro de veinte o treinta años, cuando llegue a 'excelentísimo embajador don Guillermo Garrido Novoa' (el trato que le correspondería por protocolo), tal vez recordará que en la Escuela sus compañeros simplemente le llamaban Guille.

Hay legaciones en países sacudidos por la guerra, el hambre y los conflictos internos. Ganarse el sueldo en Kabul o en Bamako no es ninguna perita en dulce

Carmen, que viste chaqueta y pantalón estampados con raya diplomática, lleva en su ADN la vocación de ayudar. Hija de un militar y una médico, se enamoró de las Relaciones Internacionales durante la carrera y unas estancias en Francia, Canadá y Zimbabue acabaron por lanzarla a este selectivo club que, poco a poco, se va desprendiendo de las capas de glamur y oropel que siempre han parecido envolverlo. «Estás ahí para servir a los españoles y si toca remangarse, pues toca», ilustra Carmen.

«Ir de país en país y adaptarte a su cultura es una de las bellezas de esta profesión», apunta Carmen, de 26 años y primera diplomática de su promoción universitaria

Ella no tiene prisa por desembarcar en seductores destinos como París o Washington o Italia, su debilidad, y prefiere dejarse sorprender por el particular viaje a Itaca que se dispone a emprender. Una travesía por «puertos nunca visto antes» con un camino largo, «lleno de aventuras y de experiencias», como reza el poema de Kavafis. «A mí me hace más ilusión ese proceso de ir descubriendo destinos en los que a lo mejor no me veía. Ir de país en país y poder conocer y adaptarte a su cultura, es una de las bellezas de esta profesión», apunta.

A Guille, en cambio, le atrae Oriente Próximo (Egipto, Turquía, Irán, la Península Árabe) y el mundo islámico por su sólida formación en estudios árabes. «Me interesan un montón, pero supongo que tendré que estar antes en otros lugares. Me pasa como a Carmen, que tengo mucha ilusión en lo que me puede deparar el destino».

Arriba, un profesor imparte una clase en la Escuela. Abajo, a la izquierda, pasillo con los retratos de los diplomáticos que han dirigido la Escuela, entre los que solo ha habido una mujer, la bilbaína María Isabel Vicandi, actual cónsul general de España en Moscú. A la derecha, Carlos Manchado, de 31 años, exalumno y jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Oficina de Información Diplomática, en la biblioteca del centro. Virginia Carrasco

Cuando finalicen el curso, los 35 alumnos de esta 74 promoción iniciarán su carrera diplomática en algún departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde permanecerán un mínimo de uno o dos años y un máximo de cuatro, antes de poder optar a alguna de las plazas vacantes en las embajadas y consulados de España en el extranjero. Esos primeros destinos no suelen ser precisamente cómodos. Tenemos oficinas diplomáticas en países del Tercer Mundo, sacudidos por la guerra, el hambre y los conflictos internos. Ganarse el sueldo en Kabul o en Bamako no es ninguna perita en dulce. Ni siquiera para el embajador.

Mucho papeleo, poco champán

Hay que sudar la camiseta con el ingente papeleo administrativo, redactar testamentos, adopciones, contratos de compraventa, tramitación de visados, gestionar solicitudes de asilo, de matrimonios mixtos... Sin dejar de lado su principal misión: asistir a los compatriotas en ese país, lo que incluye visitar a los presos, llevarles medicinas o cartas de sus familiares, socorrer a turistas que han sufrido un robo, ayudar a los inversores, trabajar con las ONGs nacionales, o actuar «a cualquier hora» en situaciones de emergencia, auxiliando a españoles afectados por alguna catástrofe o, en caso de fallecidos, encargándose del traslado de los cuerpos a sus lugares de procedencia. Un trabajo, como se ve, gris y árido, alejado del boato de fiestas, champán y residencias de lujo que nos ha llegado de la profesión a través de los anuncios de Ferrero Rocher.

El trabajo no es el del boato de fiestas, champán y palacetes de lujo que nos ha llegado a través del anuncio de Ferrero Rocher. Hay ingente papeleo «y si se va a una recepción es para hacer contactos»

Muchos son los mitos que rodean la carrera diplomática, entre ellos el de lucir apellidos compuestos de rancio abolengo, ser hijo de embajador o pertenecer a la aristocracia o la alta burguesía, una imagen que, por cierto, irrita bastante al gremio. «La carrera se ha democratizado mucho, la mayoría de nosotros venimos de familia de clase media sin relación previa con diplomáticos», apunta Guille. «Yo no tengo lazos diplomáticos. Mi madre es médico y mi padre militar. Cualquier persona que dedique el esfuerzo necesario para estudiar esta oposición, que se la tome en serio, que tenga vocación de servicio público y pasión por las relaciones internacionales, tiene la posibilidad de convertirse en diplomático», zanja Carmen.

Ampliar Alumnos de la Escuela, con Carmen en el centro, siguen una de las clases. virginia carasco

«La imagen de glamur no se corresponde con el trabajo cotidiano, que puede ser muy duro. Los salones se pisan poco y cuando toca pisarlos, pues también se está trabajando. Acudir a una recepción no es una diversión, es importante conocer gente y hacer contactos para ayudar a los intereses españoles». Lo explica el embajador Santiago Miralles, que en octubre se estrenó como director de la Escuela Diplomática. Madrileño de 60 años y escritor de novelas (algunas premiadas como 'Las letras de bronce' o 'La fuente de Orfeo'), la trayectoria de Miralles parece la de Willy Fog. Antes de aterrizar en la Escuela recaló en Seúl, Hannover, El Salvador, Túnez, La Haya, Mozambique (ya como embajador), Madrid, como director de la Casa de América, y Singapur, su último destino, también como titular de la legación española. «Es la vida del diplomático y lo que, más o menos, espera a los alumnos. Desde luego no se van a aburrir», señala con una sonrisa antes de recordar que para vestir el traje de gala de embajador hay que picar mucha piedra, «y de embajador, también».

«Tenemos cantera y es muy buena», dice el embajador-director Miralles, de 60 años y «feliz» con la primera promoción con más mujeres que hombres. «En la mía éramos 31 hombres y solo tres mujeres»

Miralles está encantado con la promoción de Carmen y Guille. «Me sorprende lo preparados que están, algunos tienen tres carreras, varios idiomas, estudios de postgrado, una formación excelente y un nivel de madurez que asombra para su edad. El más joven tiene 23 años, la mayor 45. Hay quien viene de trabajar en bufetes, en consultoras, en ONGs… Tenemos cantera y es muy buena», dice el embajador, que no oculta su satisfacción de que sea la primera promoción con más mujeres que hombres. «En la mía éramos 31 hombres y solo tres mujeres. Por tradición ha sido siempre un oficio muy masculino, pero eso está cambiando, las mujeres son ya el 30% de la carrera diplomática y el porcentaje va a seguir creciendo», pronostica.

Los diplomáticos de la Escuela son los 'pata negra', los que han ganado la plaza por oposición y no por el dedo del Gobierno de turno. El ministro Albares o el carismático Chencho Arias fueron alumnos del centro

Por la Escuela pasan los diplomáticos 'pata negra', los que han aprobado la oposición y no son embajadores 'políticos', es decir elegidos a dedo por el Gobierno de turno. En sus aulas se ha formado por ejemplo el actual ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares (antes embajador en Francia), o personajes tan mediáticos como Chencho Arias, que elevó la pajarita a los altares diplomáticos, luciéndola incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde fue representante español durante la Guerra de Irak.

«Los diplomáticos españoles beben de la experiencia de quinientos años, son respetados internacionalmente. Tienen prestigio y buena consideración por su trabajo, sobre todo en países donde nuestra presencia es mayor como los de Europa, Latinoamérica y África. Tienen la reputación de intentar siempre llegar a consensos y gozan de bastante capacidad de influencia», resume Carlos Manchado, de 31 años, exalumno de la Escuela y jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Oficina de Información Diplomática (OID).

Los más veteranos enseñan a los jóvenes trucos para decantar una negociación del lado español y consejos para evitar, por ejemplo, que un chiste fácil les arruine la reputación

Y aunque la experiencia es un grado, los cachorros de la diplomacia española aprovechan su paso por la Escuela para cultivar habilidades en los largos paliques con veteranos colegas que se las saben todas y les ofrecen útiles lecciones de 'perro viejo', esos tratos entre bambalinas que pueden decantar una negociación a favor de los intereses españoles. Los alumnos agradecen las confidencias, que a veces surgen al calor de un humeante café en el bar de la Escuela, fuera de la solemnidad de las clases.

Ampliar Tres veteranos diplomáticos y profesores de la Escuela charlan en la cafetería del edificio. virginia carrasco

En esas charlas informales se deslizan consejos sobre cuándo saber callar (también cuándo se debe hablar), extremar el cuidado de los modales ante ciertos representantes asiáticos o del mundo árabe extremadamente celosos de su cultura, o evitar que la lengua le gane la carrera al cerebro con chistecillos fáciles que pueden arruinar la reputación de un diplomático y por extensión, de su país.

Aprenden, claro, claves de geopolítica y a desenvolverse en la burocracia del papeleo, pero también se les enseña cuestiones de protocolo (por ejemplo el orden de colocación de las banderas), técnicas de negociación, trucos para que una reunión diplomática discurra en español en vez de en inglés, e incluso cómo actuar ante los medios de comunicación y escabullirse con mano izquierda de preguntas incómodas.

«Está muy bien saber de Derecho Internacional Público, pero lo importante es que a partir de ahora van a trabajar por el bienestar de los españoles en sus países de destino»

El curso incluye visitas a instituciones europeas y nacionales, desde el Museo del Prado o el Palacio Real al Congreso de los Diputados o La Moncloa. «Lo importante es que cuando salgan por esa puerta», indica Miralles, «entiendan que ya no solo son expertos en Relaciones Internacionales, sino que son defensores de España. Está muy bien saber de Derecho Internacional Público, pero lo importante es que a partir de ahora van a trabajar por el bienestar de los españoles en sus países de destino, y en tener más influencia para poder ayudar a los negocios españoles».

-¿Y qué consejo les dará, embajador?

-Mucha moderación y paciencia.

Quizá la moderación y la paciencia no basten para el mundo de trincheras que les espera ahí fuera, un lugar frágil que no deja de tensionarse y amenaza con desgarrarse. «Somos el pegamento de esas costuras que se están rasgando», apunta Guille. «Es el tiempo de la diplomacia», remata Carmen.