En la cabeza del adolescente varón: «Si fuese un 'fuckboy' ligaría más»

La masculinidad entre los jóvenes españoles está evolucionando hacia una hibridación entre lo tradicional y el feminismo, en la que los hombres se permiten expresar ... sus sentimientos, mostrarse vulnerables y ser críticos con el pensamiento paterno, según las conclusiones del estudio 'Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género', presentado este miércoles por la Fundación FAD Juventud.

«Yo, por ejemplo, en mi caso no me voy a poner una falda, pero no tendría ningún problema con ponerme una, porque sé que eso no me va a hacer menos hombre que el que tengo aquí al lado. Tengo clara mi sexualidad, lo que me gusta y lo que no», explicaba uno de los 72 chicos participantes en las entrevistas grupales, que también contaba con igual número de chicas, todos estudiantes de secundaria con edades entre los 14 y los 17 años.

En una época de transformación social y reivindicación de la igualdad entre sexos, pero también de radicalización política, desinformación acusaciones y negacionismo, los jóvenes intentan componer sus identidades envueltos en el desconcierto en temas como la masculinidad o las relaciones consentidas. «Los adolescentes tienen gran confusión con el concepto de consentimiento sexual, ya que lo identifican como una figura contractual para demostrar su inocencia en el caso de que se les acuse de algo que no han hecho», mantiene el estudio.

En algunos aspectos, ellos se consideran «las grandes víctimas del momento, por ser hombres jóvenes», y lo expresan así: «ahora tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario», sostiene uno de los participantes en el estudio. «Te comes a lo mejor un par de días en los calabozos siendo inocente. Lo que es la presunción de inocencia no existe».

Ante lo que consideran un feminismo distinto al «anterior», «los adolescentes varones consideran que el feminismo de antes era positivo pero, en la actualidad, se ha desviado de su objetivo. Sienten que el feminismo actual les coloca en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto de las mujeres, les criminaliza y silencia sus opiniones», indica la investigación, que encuentra que aunque ellos no niegan la violencia de género, sí normalizan la «más cotidianas».

Jugar con los límites

Los varones de esas edades, al intentar conciliar el modelo tradicional de hombre con los nuevos mensajes, «juegan con los límites de la masculinidad» y mezclan la idea del independiente, hecho a sí mismo, heterosexual muy activo y decidido con el que asume tareas del hogar y roles de cuidador.

No obstante, apuntan a la idealización del joven rebelde. «Si yo fuese un 'cani' y fuese con los pantalones bajados y fumase y bebiese todos los días y fuese un 'fuckboy' seguro que ligaría mucho más», explica uno de los participantes. «Las chicas cada vez más piensan en el chico promedio que hay ahora mismo. Típico chico malote, que no estudia, que no hace nada».